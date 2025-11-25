La Suisse connaître prochainement ses adversaires à la Coupe du monde 2026. La Nati a obtenu sa qualification il y a tout juste une semaine, en terminant première de son groupe.

La Suisse figurera dans le pot 2 au tirage au sort

Les fans de l'équipe de Suisse attendent patiemment de connaître les adversaires de la Nati au prochain mondial. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Le tirage sera effectué le vendredi 5 décembre à Washington dès 18h00, heure suisse. La sélection de Murat Yakin sait déjà qu'elle ne pourra pas affronter les autres pays placés dans le même chapeau, à savoir la Croatie, le Maroc, la Colombie, l'Uruguay, le Japon, le Sénégal, l'Iran, la Corée du Sud, l'Equateur, l'Australie et l'Autriche.

Outre les trois pays organisateurs, les têtes de série seront l'Argentine, tenante du titre, l'Espagne championne d'Europe, la France, l'Angleterre, le Brésil, le Portugal, les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne.

Des adversaires potentiellement dangereux pourront se trouver dans les pots 3 et 4. On pense notamment à la Norvège d'Erling Haaland (pot 3) ou potentiellement l'Italie, qui espère se qualifier en mars via les play-off. Ceux-ci désigneront les onze derniers participants.

Nouveauté dans la phase finale

Le 5 décembre, la FIFA répartira les équipes en douze groupes (de A à L), en piochant d'abord dans le pot 1 puis le 2, le 3 et le 4. Il ne pourra y avoir qu'un pays par Confédération dans chaque groupe, sauf pour l'UEFA (la zone europe) avec deux au maximum.

Une nouveauté: l'Argentine et l'Espagne, têtes de série no 1 et 2, ne pourront s'affronter qu'en finale pour autant qu'elles finissent en tête de leur groupe. La France et l'Angleterre, no 3 et 4, seront aux prises seulement dès les demi-finales, là aussi si elles remportent leur groupe.