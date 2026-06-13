Le gouvernement ghanéen proteste auprès du Canada

Le gouvernement ghanéen a officiellement protesté samedi auprès des autorités canadiennes, qui ont refusé d'accorder un visa à l'international Thomas Partey, qui sera jugé pour viols en 2027 en Grande-Bretagne.

AFP Agence France-Presse

«Le Ghana a adressé une note officielle de protestation» au Canada, lui demandant de revenir sur cette «décision malheureuse», a précisé le ministre ghanéen des Affaires étrangères, Sam Okudzeto Ablakwa.

Ancien milieu de terrain d'Arsenal, actuellement à Villarreal, dans le championnat espagnol, Thomas Partey ne pourra donc pas se rendre à Toronto, où le Ghana lancera sa Coupe du monde le 17 juin face au Panama. La sélection ghanéenne a établi son camp de base aux Etats-Unis, à la Bryant University de Boston.