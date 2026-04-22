Où en est Zeki Amdouni à un peu plus d'un mois du Mondial?

Stefan Kreis

Sur la photo de profil WhatsApp de Zeki Amdouni, on le voit avec le maillot de l'équipe de Suisse, mimant son célèbre geste de l’arc et de la flèche. À la question de savoir comment il se sent et quand il repartira à la chasse aux buts, le Genevois répond: «Je suis à 100% et j’attends que l’entraîneur fasse appel à moi».

Pour l’instant, le coach de Burnley Scott Parker se passe encore de ses services. Dimanche, Amdouni ne figurait pas dans le groupe lors de la lourde défaite 1-4 face à Nottingham Forest. Et ce alors que les Clarets possèdent la deuxième attaque la moins prolifique du championnat, devant la lanterne rouge Wolverhampton. Burnley n’a inscrit que 34 buts en 33 matches. Arrivé de Chelsea avec le statut de recrue porteuse d’espoirs, Armando Broja n’a marqué qu’un seul but. Meilleur réalisateur du club, Zian Flemming en compte 9 cette saison.

Un total qu’Amdouni aurait peut-être dépassé sans sa rupture des ligaments croisés en juillet. Éloigné des terrains depuis 281 jours, le Genevois reste pourtant dans les plans de Murat Yakin. «Nous n’avons aucun autre joueur avec les qualités de Zeki. S’il est à 100%, c’est un joueur très important pour nous. Il est sur la bonne voie. Nous comptons sur lui», déclarait le sélectionneur suisse en mars.

Une efficacité rare avec la Suisse

À Burnley aussi, Parker semble toujours miser sur lui. Ce n’est pas un hasard si l’attaquant figure depuis janvier sur la liste des joueurs pouvant prendre part au championnat. À l’époque, le Genevois expliquait dans un entretien à Blick n’être qu’«à 70%» et compter les jours avant de retrouver enfin les terrains.

Interrogé sur Murat Yakin, le joueur de 25 ans se montrait très élogieux: «Il est top. Sur le plan professionnel et humain. Il a été l’un des premiers à m’écrire après ma blessure. Je ne connais aucun autre sélectionneur que lui, j’ai débuté sous ses ordres. Il me comprend, il écoute. Et il réussit. Les qualifications actuelles pour la Coupe du monde se sont presque parfaitement déroulées, nous avons marqué beaucoup de buts et en avons encaissé très peu».

Il reste cinq journées de Premier League

Et cela sans Amdouni. En 27 sélections, le Genevois a déjà inscrit 11 buts. Le dernier remonte à juin contre le Mexique, lorsque la Suisse avait traversé l’Atlantique pour disputer deux matches amicaux. Reste à savoir si Amdouni traversera à nouveau l’océan pour disputer la Coupe du monde. Dans 53 jours, la Suisse lancera son Mondial. «Nous espérons qu’il pourra profiter des prochains mois pour retrouver progressivement du temps de jeu», glisse Yakin.

Il lui reste cinq rencontres pour y parvenir. Burnley affrontera dans les prochaines semaines Manchester City, Leeds, Aston Villa, Arsenal et Wolverhampton.