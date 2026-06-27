Les supporters norvégiens ont réclamé Erling Haaland en fin de match face à la France, sans succès. Ståle Solbakken a maintenu sa rotation, assumant un choix dicté par la gestion de l’effectif et la suite du tournoi.

Bastien Feller Journaliste Blick

«We want Haaland, we want Haaland, we want Haaland.» À l’entrée du dernier quart d’heure du match entre la Norvège et la France ce vendredi à Boston (1-4), les supporters scandinaves ont tenté de faire passer un message à leur sélectionneur Ståle Solbakken. Ils voulaient voir Erling Haaland, superstar de la sélection, fouler la pelouse.

Mais ils n’ont pas été entendus et, hormis le voir faire quelques allers-retours le long du terrain pour s’échauffer, les spectateurs n’ont pas eu droit à beaucoup plus de la part de l’attaquant de Manchester City. «Je les ai entendus, j’ai ressenti cette frustration. Mais je ne suis pas là pour faire plaisir aux gens, mais pour aller le plus loin possible dans ce tournoi. J’en profite pour remercier nos supporters, qui, comme d’habitude, nous ont encouragés avec ferveur», s’est défendu le coach norvégien en conférence de presse d’après-match.

Un choix défendu en conférence de presse

Dans les faits, Ståle Solbakken a fait le choix de procéder à dix changements entre la rencontre face au Sénégal lundi et celle face aux Bleus vendredi. Un choix motivé par la fin de match compliquée vécue par «cinq ou six» cadres («notamment les défenseurs et les milieux qui ont terminé très fatigués») et les caractéristiques, notamment physiques, du prochain adversaire en 16es de finale: la Côte d’Ivoire.

«Nous avons eu notre intervalle le plus court entre deux matches et le prochain est déjà dans quatre jours. Sans oublier qu’ils ont joué hier et ont donc un jour de repos supplémentaire. Au final, la décision de faire tourner mon effectif a été prise en accord avec mon préparateur physique et en concertation avec les joueurs. Avec ce que nous avons fait aujourd’hui, nous serons au même niveau physique», assure-t-il, rappelant avoir procédé à ce large turnover pour le bien de la sélection. «Nous ne devons pas être le pays naïf qui vient ici pour s'amuser. Nous sommes ici pour aller le plus loin possible et je ne veux pas remonter dans un avion sans savoir que nous avons tout fait pour.»

Place aux 16es de finale

Il n’était toutefois pas exclu de voir Erling Haaland ou encore Martin Ødegaard sur le terrain ce vendredi, explique le coach scandinave. Cela dépendait forcément de la tournure de la rencontre. «Après la pause fraîcheur de la seconde mi-temps, si on avait été en situation de remporter ce match, ils auraient pu jouer. Car on joue les matches pour les gagner, y compris celui-là. D’ailleurs, on s’est quand même procuré quatre ou cinq occasions et on a manqué un penalty», salue le sélectionneur Ståle Solbakken.

Que les supporters norvégiens se rassurent, ils verront à coup sûr leurs stars sur le terrain mardi à Dallas.