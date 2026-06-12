Le sélectionneur national a déjà quelques certitudes à quelques jours du début de la Coupe du monde 2026. Mais pour les choix qui feront la réussite ou non du tournoi, que feriez-vous à la place de Murat Yakin?

Mettez-vous dans la peau de Murat Yakin et faites les derniers choix

Mettez-vous dans la peau de Murat Yakin et faites les derniers choix

Grégory Beaud Journaliste Blick

Dans quelques heures, Murat Yakin remettra sa feuille de match à l'arbitre pour le choc contre le Qatar (samedi, 21h00 en direct sur Blick). Des semaines de préparation, des discussions internes, des dilemmes tactiques et au bout, onze noms sur une feuille.

Certains postes ne souffrent aucun débat. Gregor Kobel dans les cages: le gardien de Dortmund est indiscutable. Breel Embolo en pointe: il porte les espoirs offensifs de la Nati depuis des années. En défense, Manuel Akanji et Nico Elvedi s'imposent d'eux-mêmes. Au milieu, Granit Xhaka et Remo Freuler forment la colonne vertébrale que tout le monde connaît. Dan Ndoye, électrique et imprévisible, complète ce bloc de certitudes.

Pour le reste, c'est là que ça devient intéressant. Et c'est précisément là que vous entrez en jeu.

Le choix tactique: tout commence là

Avant de parler de noms, Yakin doit choisir son système. Et le débat est réel parmi les suiveurs de la Nati: défense à quatre classique, ou défense à trois avec des pistons pour couvrir les flancs? Deux philosophies, deux équipes différentes.

Le 4-3-2-1 offre une solidité éprouvée, un milieu compact et une organisation que les joueurs connaissent sur le bout des doigts. Le 3-4-2-1 libère les latéraux pour attaquer, donne plus de densité défensive au centre, et peut déstabiliser des adversaires qui ne s'y attendent pas.

Si on joue à trois derrière: qui est le troisième larron?

Akanji et Elvedi titulaires, c'est acquis. Mais à trois défenseurs, un troisième homme s'impose. Et là, le choix est loin d'être évident.

Ricardo Rodriguez, c'est 136 sélections, une expérience mondiale (au sens propre: c'est son quatrième Mondial), et un leadership défensif au-dessus de tout soupçon. La fiabilité incarnée.

Denis Zakaria, lui, apporte autre chose: du volume, de la puissance, une capacité à casser les lignes depuis le fond. Un profil moins orthodoxe pour ce rôle, mais qui peut surprendre.

Manzambi: très précoce ou trop précoce?

C'est le nom qui fait vibrer la Suisse depuis quelques mois. Johan Manzambi, 20 ans, né à Genève, formé en France, révélé à Fribourg-en-Brisgau. Cette saison en Bundesliga: 5 buts, 5 passes décisives. Rapide, technique, capable de jouer au milieu comme en attaque. Manchester United, Arsenal et Chelsea se l'arrachent déjà, alors qu'il s'apprête à jouer une Coupe du monde.

Murat Yakin l'a inclus dans le groupe. Mais l'inclure et le titulariser, c'est deux décisions très différentes. Est-ce qu'on lance un joueur de 20 ans d'entrée dans un Mondial? Ou est-ce qu'on le ménage, on le garde en joker?

C'est à vous de trancher.

Voilà: vous avez les mêmes informations que Murat Yakin. Peut-être même les mêmes doutes. Votez et le 13 juin, on verra si le sélectionneur a fait les mêmes que vous.

Et puisque vous y êtes, répondez à notre autre sondage avant cette Coupe du monde.

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