Que pensez-vous de ce début de Coupe du monde? Le tournoi semble moins décrié aujourd’hui qu’avant le coup d’envoi, mais partagez-vous cet avis?

Blick Sport

Des stades remplis quasiment à ras bord pour chaque match et magnifiques, des pauses fraîcheur qui ont permis aux sélectionneurs d’innover tactiquement, des moyennes de buts en hausse, des «petits» qui font mieux que résister… Et si cette Coupe du monde faisait taire tous les sceptiques?

Les problèmes de visa sont toujours là, mais ils ont été pour la plupart résolus et, si le prix des places et des bières fait toujours tousser, force est de constater que les stades sont pleins et que les files d’attente sont interminables.

Alors, cette Coupe du monde vous convainc-t-elle, finalement? Ou ses points négatifs prennent-ils toujours le dessus dans votre esprit?

Le résultat de la veille