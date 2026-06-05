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Scanner à passer
Lennart Karl blessé et incertain pour le Mondial

Le prodige allemand Lennart Karl (18 ans) pourrait manquer le Mondial 2026. Blessé à l'entraînement à Chicago, il passera des examens.
Publié: il y a 28 minutes
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Lennart Karl s'est blessé à l'entraînement avec la Mannschaft.
Photo: imago/MIS
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ATS Agence télégraphique suisse

Le jeune prodige allemand Lennart Karl pourrait déclarer forfait pour le Mondial 2026 en Amérique du Nord (11 juin-19 juillet). Il s'est blessé à l'entraînement à Chicago, a annoncé vendredi le sélectionneur Julian Nagelsmann.

Diagnostic attendu

S'exprimant à la veille du match amical contre les Etats-Unis, dernière rencontre de préparation de l'Allemagne, Julian Nagelsmann a confirmé que le joueur de 18 ans était incertain pour le tournoi planétaire.

«Pour être honnête, ça ne sent pas bon. Il va se rendre à l'hôpital dès à présent pour passer un scanner», a-t-il dit sans révéler la nature de sa blessure. «Nous avons d'abord besoin de prendre la mesure de la situation, et lui aussi. Il nous faut un diagnostic pour cela. Ensuite, nous verrons s'il faut faire appel ou non à un remplaçant.»

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Lennart Karl, révélation de la saison avec le Bayern Munich, s'est rapidement imposé comme un élément à part entière de l'équipe championne d'Allemagne, au point de taper dans l'oeil du sélectionneur de la Mannschaft. Ce dernier l'a titularisé lors du match amical contre la Finlande (4-0) dimanche à Mayence où il s'est illustré avec une passe décisive.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
0
0
0
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
0
0
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3
République de Corée
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4
République Tchèque
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0
Playoffs
Groupe B
Équipe
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Canada
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Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
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Qatar
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Suisse
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Playoffs
Groupe C
Équipe
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Brésil
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Maroc
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Haïti
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Écosse
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Playoffs
Groupe D
Équipe
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1
Etats-Unis
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0
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2
Paraguay
Paraguay
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Australie
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Turquie
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Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
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Allemagne
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Curaçao
Curaçao
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Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
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Playoffs
Groupe F
Équipe
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Pays-Bas
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Japon
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Tunisie
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Playoffs
Groupe G
Équipe
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2
Egypte
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Iran
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Nouvelle-Zélande
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Playoffs
Groupe H
Équipe
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2
Cap Vert
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Arabie Saoudite
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Uruguay
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Playoffs
Groupe I
Équipe
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Sénégal
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Irak
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Playoffs
Groupe J
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J.
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Argentine
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2
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Autriche
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Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
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1
Portugal
Portugal
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0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
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Ouzbékistan
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Colombie
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Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
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Angleterre
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2
Croatie
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Ghana
Ghana
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0
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Panama
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