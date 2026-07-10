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Rassurant?
Des nouvelles de Kylian Mbappé, sorti sur blessure

Buteur mais sorti en grimaçant, Kylian Mbappé a fait trembler la France en quart de finale. Avant de rassurer: «un coup à la cheville, mais ça va.» Deschamps a balayé l'inquiétude. Cap sur la demi-finale.
Publié: 02:24 heures
|
Dernière mise à jour: 02:27 heures
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Kylian Mbappé est sorti sur blessure.
Photo: ISI Photos via Getty Images
Blick Sport

Grosse frayeur, puis gros soulagement. En quart de finale de la Coupe du monde face au Maroc (2-0), jeudi soir à Boston, toute la France a un instant retenu son souffle. Auteur d'une soirée à rebondissements (un penalty manqué en première période, puis le but d'ouverture pour se racheter), Kylian Mbappé a finalement demandé son remplacement dans le dernier quart d'heure, resté au sol dans le rond central, le visage grimaçant. De quoi glacer tout un pays à quelques jours d'une demi-finale.

Mais sur le banc, une poche de glace sur la cheville, le capitaine des Bleus a vite fait passer le message: rien de grave. Au micro de M6 après la rencontre, l'attaquant du Real Madrid s'est voulu rassurant. «J'ai pris un coup à la cheville, mais ça va», a-t-il lâché, expliquant avoir préféré laisser sa place à Jean-Philippe Mateta pour les dernières minutes. Une sortie de précaution, donc, plus qu'une véritable alerte.

Didier Deschamps rassuré

Didier Deschamps a tenu exactement le même discours. Interrogé au micro de beIN SPORTS au coup de sifflet final, le sélectionneur a balayé l'inquiétude: pour son capitaine, «c'est un peu la cheville», rien de plus. Il en a profité pour donner des nouvelles de Manu Koné, lui aussi touché (au genou) et gêné par des crampes, tout en saluant l'entrée «très très bonne» de Warren Zaïre-Emery. Entre-temps, Ousmane Dembélé, auteur du second but tricolore (son 5e dans le tournoi), avait scellé la qualification.

La prudence restera toutefois de mise. Déjà ménagé à plusieurs reprises cette saison, entre le genou et les ischio-jambiers, Mbappé demeure l'homme sur qui repose tout le projet tricolore. À trois marches du sacre, la France peut souffler: son maître à jouer devrait être sur pied. Qualifiés pour une troisième demi-finale mondiale d'affilée, les Bleus connaîtront leur adversaire à l'issue du choc entre l'Espagne et la Belgique. «Il y a encore un long chemin», a prévenu Mbappé.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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