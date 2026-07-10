La France ne fait qu'une bouchée du Maroc et file en demi

Le Maroc espérait prendre sa revanche sur la France après la demi-finale perdue en 2022. Mais à Boston, les Bleus, qui ont perdu Kylian Mbappé, ont largement dominé les débats et se sont imposés avec autorité (2-0) pour rejoindre le dernier carré.

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Déterminés à écrire une autre histoire qu'en 2022, lorsqu'ils avaient été éliminés par les Bleus en demi-finale, les Marocains n'auront pas eu voix au chapitre face au même adversaire en quarts de finale de la Coupe du monde 2026. Battus sur le même score qu'il y a quatre ans, ils se sont inclinés à Boston face à une équipe de France qui a fait la différence grâce à ses stars offensives, mais aussi à une défense et à un milieu qui ont, comme depuis le début du tournoi, su tuer dans l'œuf les offensives adverses.

Première période déséquilibrée

La première période a vu la France dominer les débats. Yassine Bounou a dû s'interposer sur une tête de Dayot Upamecano dès la 4e minute de jeu, avant d'arrêter un penalty de Kylian Mbappé à la 28e, puis de repousser une tentative de Désiré Doué sept minutes plus tard. À la 45e+2, Lucas Digne voyait quant à lui sa tentative repoussée par la barre transversale du but des Lions de l'Atlas.

Du côté des Marocains, les difficultés à sortir de leur camp étaient évidentes. La faute à un pressing haut de leurs adversaires, mais aussi à leur incapacité à trouver un partenaire entre les lignes. Un coup franc obtenu à l'angle de la surface de Mike Maignan permettait aux joueurs de Mohamed Ouahbi de signer leur seule tentative en direction du but lors des 45 premières minutes (45e+5, Achraf Hakimi, largement à côté). De quoi rentrer aux vestiaires avec un écart abyssal au niveau des xG: 1,87 à 0,04 (13 tirs à 1).

La France fait la différence en six minutes

Après un premier quart d'heure plus compliqué en seconde période, la France ouvrait la marque par Kylian Mbappé à la 59e minute. L'attaquant du Real Madrid était trouvé à l'entrée de la surface de réparation et enroulait une frappe imparable au deuxième poteau.

Le Maroc, privé notamment de son buteur Ismael Saibari, sorti blessé lors du huitième de finale face au Canada (3-0), tentait de réagir en procédant immédiatement à deux changements. Mais au lieu d'espérer égaliser, les Lions de l'Atlas encaissaient un deuxième but six minutes plus tard, inscrit par Ousmane Dembélé.

Les Français filaient alors vers un succès tranquille lorsqu'ils voyaient leur capitaine, Kylian Mbappé, devoir laisser sa place en raison d'une blessure à la cheville à un quart d'heure du terme. Sera-t-il remis à temps pour affronter l'Espagne ou la Belgique en demi-finales? Réponse dans les prochaines heures.