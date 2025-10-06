Fabio Cannavaro, nouveau sélectionneur de l'Ouzbékistan

Champion du monde en 2006, Fabio Cannavaro va regoûter aux joies d'un Mondial. L'Italien a été nommé sélectionneur de l'Ouzbékistan, nation déjà qualifiée pour le tournoi sur le sol américain.

Fabio Cannavaro est le nouvel entraîneur de l'Ouzbékistan. Photo: AP

Blick Sport

Dans ses rêves les plus fous, Fabio Cannavaro se voit peut-être soulever une nouvelle fois le trophée de la Coupe du monde, 20 ans plus tard. L'Italien, capitaine de la Squadra Azzurra qui a remporté le titre en 2006 en Allemagne, vient d'être nommé sélectionneur de l'Ouzbékistan.

La nation, 54e au classement FIFA, s'est déjà qualifiée pour le tournoi qui aura lieu du 11 juin au 19 juillet prochain, au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Elle fait partie des 18 équipes à avoir déjà acquis son ticket pour le grand rassemblement. Une première historique dans l'histoire de ce pays ex-membre de l'URSS.

Quant à Fabio Cannavaro, il retrouve donc de l'embauche après un passage de 14 matches au Dinamo Zagreb, entre décembre 2024 et avril 2025. Avant, l'ancien défenseur avait entraîné en Italie (Udinese, Benevento), en Chine (équipe nationale, Guangzhou, Tianjin Tianhai) ou en Arabie saoudite (Al-Nassr).

Premiers matches de préparation au programme pour Fabio Cannavaro et l'Ouzbékistan: le 9 octobre face au Koweit et le 13 face à l'Uruguay.