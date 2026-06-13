Selon vous, Johan Manzambi doit être titulaire

Ce samedi, la Nati affronte le Qatar en ouverture de sa Coupe du monde. Avant le coup d'envoi, Blick a questionné ses lecteurs sur la composition de Murat Yakin. Voici votre avis.

Blick Sport

La tension monte à quelques heures du premier match de la Suisse à la Coupe du monde. Samedi, à 21h heure suisse (12h à Santa Clara), la Nati va lancer sa compétition en affrontant le Qatar, au Levi's Stadium.

Dans la composition de Murat Yakin, qui sera dévoilée un peu plus d'une heure avant le match, il ne devrait pas y avoir de nombreuses surprises. Toutefois, il y a quelques points d'interrogation, à commencer par le plus important: dans quelle formation va s'aligner la Nati. Dernièrement, le sélectionneur a utilisé un 4-3-2-1 ou un 3-4-2-1. Alors, plutôt défense à trois pour affronter le dernier hôte de la Coupe du monde? Nos lecteurs ont répondu. Et effectivement, ils préfèreraient à 56% que Murat Yakin s'aligne avec des latéraux plus libres d'attaquer.

Les lecteurs de Blick sont-ils chauvins?

Si l'ancien international vous écoute, il devra donc faire un choix. Nico Elvedi et Manuel Akanji seront bien évidemment titulaires, cela ne fait aucun doute. Par contre, qui les accompagnera? Faut-il choisir la grande expérience de Ricardo Rodriguez ou la touche genevoise de Denis Zakaria?

Les lecteurs de Blick en Suisse romande sont-ils chauvins? Toujours est-il qu'ils préfèrent aligner le joueur de Monaco, et largement. Sur les plus de 800 personnes sondées, deux tiers veulent que Denis Zakaria soit aligné en défense.

Comme la fondue

La dernière inconnue autour de la composition de Murat Yakin réside autour d'un autre représentant du bout du Léman: Johan Manzambi. Révélation cette saison, le joueur de Fribourg sera-t-il aligné d'entrée face au Qatar? C'est en tout cas ce que souhaitent voir 67% de nos lecteurs.

Par contre, il y a de l'hésitation. Doit-il jouer au milieu de terrain ou en attaque, aux côtés de Breel Embolo. Là, c'est comme la fondue (ça tombe bien pour un joueur qui évolue pour «l'autre» Fribourg): moitié-moitié. Les lecteurs de Blick n'arrivent pas à se décider. Par contre, Murat Yakin devra faire un choix. Et la réponse tombera en début de soirée.