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Pour deux tiers de nos lecteurs
Selon vous, Johan Manzambi doit être titulaire

Ce samedi, la Nati affronte le Qatar en ouverture de sa Coupe du monde. Avant le coup d'envoi, Blick a questionné ses lecteurs sur la composition de Murat Yakin. Voici votre avis.
Publié: il y a 15 minutes
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Johan Manzambi sera-t-il titulaire face au Qatar?
Photo: BASTIEN GALLAY
Blick Sport

La tension monte à quelques heures du premier match de la Suisse à la Coupe du monde. Samedi, à 21h heure suisse (12h à Santa Clara), la Nati va lancer sa compétition en affrontant le Qatar, au Levi's Stadium.

Dans la composition de Murat Yakin, qui sera dévoilée un peu plus d'une heure avant le match, il ne devrait pas y avoir de nombreuses surprises. Toutefois, il y a quelques points d'interrogation, à commencer par le plus important: dans quelle formation va s'aligner la Nati. Dernièrement, le sélectionneur a utilisé un 4-3-2-1 ou un 3-4-2-1. Alors, plutôt défense à trois pour affronter le dernier hôte de la Coupe du monde? Nos lecteurs ont répondu. Et effectivement, ils préfèreraient à 56% que Murat Yakin s'aligne avec des latéraux plus libres d'attaquer.

Les lecteurs de Blick sont-ils chauvins?

Si l'ancien international vous écoute, il devra donc faire un choix. Nico Elvedi et Manuel Akanji seront bien évidemment titulaires, cela ne fait aucun doute. Par contre, qui les accompagnera? Faut-il choisir la grande expérience de Ricardo Rodriguez ou la touche genevoise de Denis Zakaria?

Les lecteurs de Blick en Suisse romande sont-ils chauvins? Toujours est-il qu'ils préfèrent aligner le joueur de Monaco, et largement. Sur les plus de 800 personnes sondées, deux tiers veulent que Denis Zakaria soit aligné en défense.

Comme la fondue

La dernière inconnue autour de la composition de Murat Yakin réside autour d'un autre représentant du bout du Léman: Johan Manzambi. Révélation cette saison, le joueur de Fribourg sera-t-il aligné d'entrée face au Qatar? C'est en tout cas ce que souhaitent voir 67% de nos lecteurs.

Par contre, il y a de l'hésitation. Doit-il jouer au milieu de terrain ou en attaque, aux côtés de Breel Embolo. Là, c'est comme la fondue (ça tombe bien pour un joueur qui évolue pour «l'autre» Fribourg): moitié-moitié. Les lecteurs de Blick n'arrivent pas à se décider. Par contre, Murat Yakin devra faire un choix. Et la réponse tombera en début de soirée.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
1
0
1
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
3
Suisse
Suisse
0
0
0
4
Qatar
Qatar
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Turquie
Turquie
0
0
0
3
Australie
Australie
0
0
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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