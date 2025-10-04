Pour suivre un match de la Coupe du monde de football 2026 en Amérique du Nord dans un stade, il faudra mettre la main à la poche. Même si la FIFA est discrète sur le sujet, «The Athletic» a révélé les prix.

Les billets pour la Coupe du monde 2026 ne seront pas donnés

Les billets pour la Coupe du monde 2026 ne seront pas donnés

1/4 Selon les informations du site américain «The Athletic», un billet pour la finale de la Coupe du monde 2026 coûte au moins 1600 francs. Photo: IMAGO/Sportsphoto

Gian-Andri Baumgartner

Il faudra dépenser près de 300 francs suisses pour acquérir un billet pour le match d'ouverture de la Coupe du monde de football de l'été prochain. La compétition se déroulera aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada et «The Athletic», site sportif du «New York Times», révèle les prix des billets.

Selon ce dernier, les fans de football devront sérieusement mettre la main à la poche, en particulier aux États-Unis, où se déroulera la grande majorité des matches. Ainsi, pour le premier match sur le sol américain, qui se déroulera le lendemain du coup d'envoi au Mexique, il faudra débourser près de 450 francs pour la catégorie la moins chère. Le prix des billets les plus chers pour ce match dépasse quant à lui les 2000 francs.

La FIFA communique avec parcimonie

Pour la finale, le prix des billets commence à 1600 francs et monte jusqu'à 5400 francs pour les meilleures places. Contrairement aux autres chiffres, cette valeur était déjà connue. La FIFA a en effet communiqué le prix maximum avant l'ouverture de la vente des billets début septembre. Pour le reste, la Fédération internationale de football est très réservée sur les questions de prix. Outre le prix de la finale, elle n'a communiqué jusqu'à présent que sur les billets les moins chers du premier tour, qui coûteront environ 48 francs.

Ce chiffre est désormais confirmé par «The Athletic», qui indique toutefois une fourchette de prix entre 48 et 112 francs pour la phase de groupes. On peut supposer que cette différence est également due aux prix plus élevés pratiqués aux États-Unis. De plus, la FIFA a déjà annoncé un modèle de prix variable, raison pour laquelle les prix devraient être soumis à de grandes fluctuations en fonction du lieu et de l'attractivité d'un match.

Ce qui est sûr, c'est que si les informations de «The Athletic» sont exactes, la prochaine Coupe du monde sera nettement plus chère pour les fans que la dernière phase finale au Qatar. Certes, à l'époque, les prix les plus avantageux lors du tour préliminaire se situaient à un niveau similaire, mais lors de la finale, on était déjà de la partie pour près de 500 francs. Un montant trois foix moindre que celui prévu pour 2026.