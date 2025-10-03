La FIFA dévoile le Trionda, ballon officiel de la Coupe du monde 2026. Conçu par Adidas, il arbore les couleurs et symboles des trois pays hôtes. Une puce intégrée améliorera l'assistance vidéo à l'arbitrage.

La FIFA dévoile le ballon officiel de la Coupe du monde 2026

La première Coupe du monde organisée par trois pays, avec 48 équipes en compétition, a inspiré à la fois le nom et le design du ballon. Photo: AFP

La FIFA a dévoilé le ballon officiel de la Coupe du monde 2026, baptisé Trionda. Il comporte notamment une légère amélioration de l'adhérence ainsi qu'une puce intégrée.

Le ballon a de nouveau été conçu par le fabricant allemand Adidas, fournisseur officiel depuis la Coupe du monde de 1970. «Je suis ravi et fier de présenter le Trionda», a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino, lors de la présentation du ballon lors d'un événement à New York jeudi.

Inspiré par les pays organisateurs

La première Coupe du monde organisée par trois pays, avec 48 équipes en compétition, a inspiré à la fois le nom et le design du ballon, qui arbore les couleurs rouge, bleu et vert. Les symboles de chaque pays hôte – les feuilles d'érable du Canada, l'aigle du Mexique et les étoiles des Etats-Unis – sont également présents, avec un triangle représentant l'unité des trois pays.

Le ballon comporte aussi des coutures profondes conçues pour offrir une «stabilité optimale en vol» et des icônes en relief qui améliorent l'adhérence en cas d'humidité. Une puce à capteur de mouvement transmettra des informations sur les mouvements du ballon, envoyant des données au système d'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR).

La Coupe du monde 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet prochain. Le tirage au sort du tournoi aura lieu à Washington le 5 décembre.