DE
FR

«On n'a jamais vu ça»
Les Écossais ont mis les bars de Boston à sec

Venus en masse pour leur premier Mondial depuis 28 ans, les supporters écossais ont asséché les bars de Boston. Au point que Sam Adams, brasseur emblématique de la ville, s'est retrouvé à court de sa bière phare.
Publié: il y a 40 minutes
1/2
Photo: AFP
Blick Sport

La ville de Boston en a vu d'autre dans sa longue et riche histoire, même en ce qui concerne ses relations avec les Britanniques. Mais pourtant, la cité du Massachusetts vit une période spéciale durant cette Coupe du monde avec la présence des fans Écossais. Ces derniers avaient déjà réussi l'exploit de rendre le base-ball moins soporifique. Et ce n'est pas une mince affaire.

Mais le phénomène ne s'est pas cantonné au mur du mythique Fenway Park. Non, le week-end dernier, Boston a pris des airs de fan zone écossaise. Des milliers de supporters ont traversé l'Atlantique pour voir leur équipe disputer son premier Mondial depuis 1998. Et ils ont laissé une trace très concrète: les bars de la ville à sec.

Livraison en urgence

Boston Beer Co., la maison mère de Sam Adams, l'a annoncé dans un communiqué. Entre jeudi et dimanche, son Taproom a écoulé quatre fois plus de bière que ce qu'il prévoit d'habitude pour un week-end de fête nationale, comme celui du 4 juillet. La conséquence: une livraison d'urgence le samedi matin, et des rallonges programmées toute la semaine pour tenir.

«On n'a jamais rien vu de pareil», a réagi Billy DeCain, du Sam Adams Boston Taproom, sur «NBC Boston». Sur les 20 bières à la pression de l'établissement, les Écossais se sont rabattus quasi exclusivement sur la Boston Lager, jusqu'à la rupture. Même scénario au White Bull Tavern, vidé de fond en comble. «Les fans écossais ont tout bu, il ne restait que de la Bud Light», raconte le supporter Dave Orr. Le gérant Paul Morris confirme: plus rien en stock, la Tennent's partie en premier.

Plus qu'à la Saint-Patrick

Au Hennessy's Bar, la directrice d'exploitation Noelle Somers évoque des ventes qui ont «triplé celles de la Saint-Patrick». «Ça fait plus de 30 ans qu'on est là, et on n'a jamais vu ça», glisse-t-elle au Boston Globe.

Sur le terrain, l'Écosse a battu Haïti 1-0 samedi soir à Gillette Stadium. Et la fête ne s'est pas arrêtée au coup de sifflet: moins de 24 heures plus tard, les Red Sox organisaient une «Scotland Day» au Fenway Park. Cornemuses en tête, la Tartan Army a défilé d'Evans Way Park jusqu'au stade de baseball. Au bas mot, 5000 supporters au rendez-vous.

Prochain rendez-vous pour l'Écosse: le Maroc, vendredi, toujours à Gillette Stadium. Les bars bostoniens ont eu une grosse semaine pour refaire le plein.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
Écosse
1
1
3
2
Maroc
Maroc
1
0
1
3
Brésil
Brésil
1
0
1
4
Haïti
Haïti
1
-1
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
Australie
1
2
3
3
Turquie
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
1
6
3
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
1
1
3
3
Equateur
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suède
Suède
1
4
3
2
Japon
Japon
1
0
1
3
Pays-Bas
Pays-Bas
1
0
1
4
Tunisie
Tunisie
1
-4
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgique
Belgique
1
0
1
4
Egypte
Egypte
1
0
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
1
0
1
3
Espagne
Espagne
1
0
1
4
Cap Vert
Cap Vert
1
0
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Norvège
Norvège
1
3
3
2
France
France
1
2
3
3
Sénégal
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
1
3
3
2
Autriche
Autriche
1
2
3
3
Jordanie
Jordanie
1
-2
0
4
Algérie
Algérie
1
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
1
-2
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Croatie
Croatie
1
-2
0
Playoffs
Mentionné dans cet article
Ecosse
Ecosse
Coupe du Monde 2026
Coupe du Monde 2026
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Ecosse
      Ecosse
      Coupe du Monde 2026
      Coupe du Monde 2026