Venus en masse pour leur premier Mondial depuis 28 ans, les supporters écossais ont asséché les bars de Boston. Au point que Sam Adams, brasseur emblématique de la ville, s'est retrouvé à court de sa bière phare.

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La ville de Boston en a vu d'autre dans sa longue et riche histoire, même en ce qui concerne ses relations avec les Britanniques. Mais pourtant, la cité du Massachusetts vit une période spéciale durant cette Coupe du monde avec la présence des fans Écossais. Ces derniers avaient déjà réussi l'exploit de rendre le base-ball moins soporifique. Et ce n'est pas une mince affaire.

Mais le phénomène ne s'est pas cantonné au mur du mythique Fenway Park. Non, le week-end dernier, Boston a pris des airs de fan zone écossaise. Des milliers de supporters ont traversé l'Atlantique pour voir leur équipe disputer son premier Mondial depuis 1998. Et ils ont laissé une trace très concrète: les bars de la ville à sec.

Livraison en urgence

Boston Beer Co., la maison mère de Sam Adams, l'a annoncé dans un communiqué. Entre jeudi et dimanche, son Taproom a écoulé quatre fois plus de bière que ce qu'il prévoit d'habitude pour un week-end de fête nationale, comme celui du 4 juillet. La conséquence: une livraison d'urgence le samedi matin, et des rallonges programmées toute la semaine pour tenir.

«On n'a jamais rien vu de pareil», a réagi Billy DeCain, du Sam Adams Boston Taproom, sur «NBC Boston». Sur les 20 bières à la pression de l'établissement, les Écossais se sont rabattus quasi exclusivement sur la Boston Lager, jusqu'à la rupture. Même scénario au White Bull Tavern, vidé de fond en comble. «Les fans écossais ont tout bu, il ne restait que de la Bud Light», raconte le supporter Dave Orr. Le gérant Paul Morris confirme: plus rien en stock, la Tennent's partie en premier.

Plus qu'à la Saint-Patrick

Au Hennessy's Bar, la directrice d'exploitation Noelle Somers évoque des ventes qui ont «triplé celles de la Saint-Patrick». «Ça fait plus de 30 ans qu'on est là, et on n'a jamais vu ça», glisse-t-elle au Boston Globe.

Sur le terrain, l'Écosse a battu Haïti 1-0 samedi soir à Gillette Stadium. Et la fête ne s'est pas arrêtée au coup de sifflet: moins de 24 heures plus tard, les Red Sox organisaient une «Scotland Day» au Fenway Park. Cornemuses en tête, la Tartan Army a défilé d'Evans Way Park jusqu'au stade de baseball. Au bas mot, 5000 supporters au rendez-vous.

Prochain rendez-vous pour l'Écosse: le Maroc, vendredi, toujours à Gillette Stadium. Les bars bostoniens ont eu une grosse semaine pour refaire le plein.