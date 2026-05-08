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«De mon point de vue, c'est très discutable»
Un expert critique le traitement des passagers du MV Hondius

Trois personnes sont mortes après une épidémie d'hantavirus sur le navire MV Hondius. L'OMS est à la recherche de 40 passagers qui ont quitté le navire. Un expert allemand critique la gestion des passagers à bord du bateau.
Publié: il y a 16 minutes
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Leif Erik Sanders est un infectiologue allemand travaillant à la Charité de Berlin.
Photo: Charité Berlin
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Marian Nadler

L'épidémie d'hantavirus sur le bateau de croisière MV Hondius a fait les gros titres dans le monde entier. Trois passagers sont déjà décédés et huit personnes présentaient des symptômes. Dans une interview accordée à la chaîne de radio RBB, l'infectiologue allemand Leif Erik Sander critique la démarche des autorités: «De mon point de vue, il est très douteux et problématique que les gens aient dû rester aussi longtemps sur un petit bateau au milieu de l'océan».

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Le virus peut déclencher des maladies graves allant jusqu'à la défaillance pulmonaire aiguë, explique Leif Erik Sander. La facilité de transmission du variant des Andes n'est pas encore établie, mais d'importantes mesures de protection permettent de contrôler la situation. A bord d'un bateau de croisière, l'équipement de protection spécial n'est généralement pas suffisant, voilà pourquoi des experts doivent être dépêchés à bord, explique Leif Erik Sander.

L'OMS à la recherche de passagers

Dans le cas précis, la situation a été compliquée par le fait que 40 personnes ont quitté le navire pendant le voyage à Sainte-Hélène. L'OMS est toujours à leur recherche. «C'est une situation difficile que de retrouver toutes ces personnes et de s'assurer que, si elles sont infectées, elles ne contaminent pas d'autres personnes», commente Leif Erik Sander.

L'un des meilleurs hôpitaux universitaires d'Allemagne, la Charité de Berlin, pour laquelle travaille Leif Erik Sander, a déjà proposé son aide. «S'il y a d'autres personnes infectées, des unités spécialisées dans les maladies infectieuses sont prêtes, par exemple à la Charité, mais aussi dans d'autres villes allemandes», conclut l'expert.

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