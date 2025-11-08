Quelle solution pour remplacer Remo Freuler à mi-terrain?

Le vide laissé par la blessure de Remo Freuler s'annonce conséquent, alors que la Nati jouera sa qualification directe pour la Coupe du monde dans les dix prochains jours. Murat Yakin a lâché trois noms pour remplacer son polyvalent milieu de terrain.

Vincent Sierro aura-t-il un rôle en vue à jouer ces dix prochains jours avec la Nati? Pas impossible, selon Murat Yakin. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Lors du dernier rassemblement, en octobre (Suède-Suisse 0-2, Slovénie-Suisse 0-0), Murat Yakin avait souligné les mérites d'un homme en particulier: Remo Freuler. «Son activité nous fait énormément de bien. Il était partout!», l'avait complimenté le sélectionneur national. Un mois plus tard, le polyvalent milieu de terrain n'est plus là, victime d'une fracture de la clavicule avec Bologne.

Comment le remplacer pour affronter la Suède, samedi prochain, puis le Kosovo, le mardi suivant? Sachant que Murat Yakin a aligné strictement le même onze lors des trois premiers matches, et remplaçant uniquement Fabian Rieder par Djibril Sow lors du quatrième... En d'autres termes, sur 44 titulaires, 43 ont été les mêmes. Là, il va bien falloir changer les plans.

Invité à se projeter sur le match face à la Suède, Murat Yakin a spontanément cité trois noms pour remplacer Remo Freuler poste pour poste: Djibril Sow, Michel Aebischer et Vincent Sierro. Ardon Jashari et Denis Zakaria auraient été des options crédibles, mais ils ne seront pas là, se trouvant les deux en convalescence.

Trois hommes... ou plus?

Alors, qui tient la corde entre Djibril Sow, Michel Aebischer et Vincent Sierro pour débuter à Genève? Le sélectionneur pourrait encore jouer la carte de la polyvalence et faire descendre Fabian Rieder d'un cran, mais il n'a pas parlé de cette option. Cache-t-il son jeu? Ce n'est pas impossible. A l'Euro, pour affronter l'Italie, il avait dans un premier temps déclaré que Leonidas Stergiou était le remplaçant naturel de Silvan Widmer (suspendu) pour finalement titulariser Dan Ndoye dans le couloir de son 3-4-3.

Vincent Sierro, expert des connexions techniques et tactiques à mi-terrain. Photo: AFP

A ce titre, Murat Yakin est heureux que le premier match se joue le samedi, en Suisse qui plus est. Pas besoin de voyager et, surtout, un jour de plus d'entraînement pour bien travailler tactiquement. Mercredi à Muri, à l'heure de dévoiler sa liste, il a souligné à quel point cette séance supplémentaire était importante à ses yeux.

Tout se jouera à l'entraînement

«La solution, je vais la trouver sur le terrain», a-t-il glissé, indiquant clairement qu'il n'avait pas encore tranché la question. «J'ai envie de voir qui est en forme et qui s'associe le mieux à Granit lors des entraînements.» En clair: il y a une place à prendre et tout se jouera à la régulière, dans l'arène.

Le fait que Vincent Sierro n'ait pas disputé la moindre minute lors de ces qualifications (quatre matches sans sortir du banc) ne joue ainsi aucun rôle. «Pas du tout. J'ai toujours été très content avec Vincent. Simplement, quand vous avez Granit et Remo devant vous, ce n'est pas simple d'avoir du temps de jeu. J'aurais aimé lui en offrir, c'est un joueur important, intelligent, qui comprend bien le jeu et les connexions entre les joueurs. Et quand il joue, il répond présent, comme en été aux Etats-Unis dernièrement.»

Deux sérieux concurrents

Depuis, le Valaisan de 30 ans s'est adapté à sa nouvelle vie en Arabie saoudite, un championnat que Murat Yakin ne dédaigne pas. «Cela ne change rien pour moi. Il joue 90 minutes à tous les matches, il est compétitif. Il est prêt à jouer.» De là à dire qu'il a une longueur d'avance, personne ne s'y risquera, tant Djibril Sow est compétitif avec Séville et Michel Aebischer, toujours aussi discret, titulaire indiscutable en Serie A avec Pise. Mais au moins, Vincent Sierro est dans la course, comme ses deux coéquipiers et concurrents.