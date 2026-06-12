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80'000 francs minimum
Les 170 arbitres du Mondial toucheront le jackpot

Les arbitres du Mondial 2026 recevront un salaire fixe record de 80'000 francs minimum. Une reconnaissance pour les meilleurs officiels, triés sur le volet, justifie la FIFA.
Publié: 11:34 heures
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Les trois arbitres suisses du Mondial (Fedayi San, Sandro Schärer, Stéphane de Almeida) vont toucher le gros lot: 80'000 francs minimum.
Photo: keystone-sda.ch
Blick Sport

Les arbitres suisses Sandro Schärer, Stéphane de Almeida et Fedayi San peuvent se frotter les mains. Selon The Times, les 170 arbitres (52 officiels centraux, 88 assistants et 30 spécialistes VAR) qui officieront lors de la Coupe du monde 2026 vont toucher le gros lot.

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Un salaire fixe de 80'000 francs est prévu, au minimum, pour leur participation au tournoi. Une hausse notable pas rapport au dernier Mondial au Qatar, où les arbitres étaient payés plus de trois fois moins cher. En plus, les meilleurs arbitres recevront des primes en cas de participation à des matches à élimination directe.

«Les arbitres retenus sont les meilleurs au monde. Ils ont été choisis parmi un grand nombre de candidats présélectionnés et suivis ces trois dernières années», justifie Pierluigi Collina, responsable de l’arbitrage à la FIFA.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
Qatar
0
0
0
4
Suisse
Suisse
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australie
Australie
0
0
0
4
Turquie
Turquie
0
0
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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