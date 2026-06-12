Les arbitres du Mondial 2026 recevront un salaire fixe record de 80'000 francs minimum. Une reconnaissance pour les meilleurs officiels, triés sur le volet, justifie la FIFA.

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Les arbitres suisses Sandro Schärer, Stéphane de Almeida et Fedayi San peuvent se frotter les mains. Selon The Times, les 170 arbitres (52 officiels centraux, 88 assistants et 30 spécialistes VAR) qui officieront lors de la Coupe du monde 2026 vont toucher le gros lot.

Un salaire fixe de 80'000 francs est prévu, au minimum, pour leur participation au tournoi. Une hausse notable pas rapport au dernier Mondial au Qatar, où les arbitres étaient payés plus de trois fois moins cher. En plus, les meilleurs arbitres recevront des primes en cas de participation à des matches à élimination directe.

«Les arbitres retenus sont les meilleurs au monde. Ils ont été choisis parmi un grand nombre de candidats présélectionnés et suivis ces trois dernières années», justifie Pierluigi Collina, responsable de l’arbitrage à la FIFA.