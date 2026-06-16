24 ans après leur victoire historique contre les Bleus au Mondial 2002, les Sénégalais rêvent d'un nouvel exploit. Mardi, les Lions affrontent la France, dans un match chargé de symboles.

AFP Agence France-Presse

Vingt-quatre ans après, au Sénégal comme en région parisienne, ce souvenir-là reste vivace. Celui d'une victoire comme un coup de tonnerre face au champion du monde français, en ouverture du Mondial 2002. La mémoire d'un jour de gloire qui aiguise les appétits avant les retrouvailles avec les Bleus.

Un exploit fêté au Sénégal et en France

Du temps a passé mais ils sont encore nombreux à pouvoir se remémorer ce 31 mai 2002, à Séoul, et ce pied de nez fait à des Bleus orphelins de Zinédine Zidane, blessé, grâce à un but à la demi-heure de jeu du regretté Papa Bouba Diop, décédé depuis.

Devant son étal de friperie d'un marché du centre de Dakar, Ibrahima Touré, la soixantaine, n'a rien oublié. «Après le but, je ne pouvais plus tenir debout. J'étais très stressé et je voulais que l'arbitre siffle la fin», raconte-il, maillot vert, jaune et rouge des Lions de la Teranga sur le dos.

Il se rappelle n'avoir «pas fermé l'oeil de la nuit» la veille, et avoir «beaucoup jubilé» après, «fier» de ce succès face à équipe de France qui se voyait déjà broder une deuxième étoile. Au lieu de ça, les Bleus de Zizou ont sombré, éliminés dès le premier tour, tandis que le Sénégal s'aventurait en terre inconnue, jusqu'aux quarts de finale, son meilleur résultat.

Le soir même de l'exploit face aux Bleus, le président sénégalais d'alors, Adboulaye Wade, avait paradé enroulé dans un drapeau sénégalais à travers la capitale en liesse, saluant «une Afrique renaissante, debout et conquérante». La fièvre avait aussi gagné la diaspora, nombreuse en France, l'ancienne puissance coloniale, notablement en région parisienne.

«Djembés et sabars»

A Mantes-la-Jolie, Mamadou Touré, qui avait 23 ans, se souvient d'une fête d'enfer. «Les gens ramenaient des tambours, des casseroles et faisaient beaucoup de bruit. C'était vraiment blindé de partout», raconte-t-il.

Aussi, tout est déjà prévu en cas de nouveau succès face aux Bleus dans le New Jersey mardi (21h), pour l'entrée en lice des deux nations dans le Mondial 2026. «On va préparer les djembés et les sabars» – une cérémonie de danse sénégalaise –, s'exclame Mamadou Touré. Comme en 2002, il a pris congé pour le match de mardi «et, si on gagne, on sort».

Une chose à changer, toutefois, en 24 ans: le Sénégal n'est plus cette nation de football aux maigres faits d'armes avec, depuis ce quart de finale totalement imprévu en 2002, deux autres participations à une Coupe du monde et surtout un titre de champion d'Afrique, en 2021 (trois finales au total en cinq éditions). De quoi revendiquer le statut de sélection africaine la plus régulière des dix dernières années, avec en son sein des vedettes internationales telles que l'attaquant Sadio Mané.

«Pas un drame»

A l'époque, «le fait de gagner contre la France» était plus important que contre toute autre équipe, «parce qu'on avait gagné contre le pays qui nous a colonisés», relève encore Yacine Fall, Sénégalaise installée à Paris. Et avec le but de Papa Bouba Diop, «c'était comme si on venait de nous délivrer», ajoute la quinquagénaire.

En 2026, les Lions peuvent voir plus loin que ce simple premier match de prestige, et perdre mardi face à un des grands favoris du tournoi ne serait «pas un drame» en soi, avance même Robert Mendy. Entraineur d'un club de foot amateur de Mantes-la-Jolie, il se dit toutefois confiant dans le fait que les Lions disposent d'une équipe capable «de tenir tête aux Bleus».

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«L'équipe actuelle du Sénégal est encore plus forte que celle d'il y a 24 ans», constate aussi Ousseynou Dione, vendeur de maillots sur l'avenue Georges-Pompidou, à Dakar. Serein, il suivra le match dans les rues de Dakar et en profitera pour faire des affaires.

«Dans l'équipe française, aucun joueur ne nous fait peur», assure même Abdoulaye Ndiaye, 24 ans. «Nous gagnerons de nouveau», et cette fois «2 à 0», clame-t-il. Lui aussi voit plus loin, d'ailleurs, en émettant l'espoir que «les Lions ramèneront la Coupe du monde» à Dakar.

Ce serait une première pour l'Afrique, et accessoirement une sacrée revanche pour le Sénégal, qui sort d'une Coupe d'Afrique des nations mouvementée au Maroc en janvier. Vainqueur en finale de l'hôte marocain au terme d'un scénario rocambolesque, les Lions ont été déchus deux mois plus tard de leur titre par la Confédération africaine de football (CAF). Furieux, le Sénégal a fait appel devant le tribunal arbitral du sport (TAS), mais attend toujours qu'il rende son jugement.