Les Sud-Africains ont fêté en pleine nuit la qualification historique de leur sélection pour les seizièmes de finale du Mondial. À Soweto, chants et vuvuzelas ont résonné dans les rues après leur victoire 1-0 contre la Corée du Sud.

Les vuvuzelas pour fêter la qualification de l'Afrique du Sud

Les vuvuzelas pour fêter la qualification de l'Afrique du Sud

AFP Agence France-Presse

Les fans de football sud-africains sont descendus jeudi dans les rues en pleine nuit pour fêter au son des vuvuzelas la première qualification des Bafana Bafana pour la phase à élimination directe d'une Coupe du monde.

Pour leur première participation à un Mondial depuis celui de 2010 organisé par leur pays, les Bafana Bafana ont gagné leur ticket pour les seizièmes de finale en battant la Corée du Sud 1-0 lors du troisième et dernier match de poules.

En pyjamas dans les rues

Au coup de sifflet final, vers 5h du matin en Afrique du Sud, des supporters ont investi les rues de Soweto, pour certains en pyjamas, et ont fait la fête au son de chants traditionnels et des vuvuzelas, ces longues trompettes en plastique omniprésentes dans les gradins du Mondial 2010.

«Nous sommes fiers d'être Sud-Africains et ceci est notre coupe du monde. Nous l'avons commencée et nous allons la finir», s'enflamme un supporter du grand township de Soweto, près de Johannesburg, dans une vidéo postée par la télévision publique SABC. «Nous aimons et supportons les Bafana Bafana», s'exclame un autre fan, arborant une écharpe aux couleurs du drapeau sud-africain.

«Une nation. Un rêve. Un but»

D'autres vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des femmes en peignoir dansant dans une rue de Soweto sur l'air, entonné par la foule, de «Shosholoza», un chant zoulou signifiant «aller de l'avant» et souvent repris en coeur lors d'événements sportifs dans le pays.

Nandi Ntini, une habitante de Soweto, raconte à l'AFP avoir été réveillée par des feux d'artifice et le son des vuvuzelas. «Il y avait des feux d'artifice dehors et les célébrations ont duré plus d'une heure après la fin du match», décrit-elle.

Le président Cyril Ramaphosa a salué la «prestation d'une équipe inspirée» dans un message publié sur les réseaux sociaux. «Nous restons unis et pleins d'espoir, fidèles à notre bannière qui proclame: 'Une nation. Un rêve. Un but'», a-t-il ajouté.