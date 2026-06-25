DE
FR
Les supporters sud-africains organisent une grande soirée pyjama
0:50
Qualification historique:Les supporters sud-africains organisent une grande soirée pyjama

En pyjamas dans les rues
Les vuvuzelas pour fêter la qualification de l'Afrique du Sud

Les Sud-Africains ont fêté en pleine nuit la qualification historique de leur sélection pour les seizièmes de finale du Mondial. À Soweto, chants et vuvuzelas ont résonné dans les rues après leur victoire 1-0 contre la Corée du Sud.
Publié: il y a 34 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 4 minutes
1/2
Les joueurs sud-africains ont célébré leur qualification avec leurs fans.
Photo: imago/Xinhua
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Les fans de football sud-africains sont descendus jeudi dans les rues en pleine nuit pour fêter au son des vuvuzelas la première qualification des Bafana Bafana pour la phase à élimination directe d'une Coupe du monde.

Pour leur première participation à un Mondial depuis celui de 2010 organisé par leur pays, les Bafana Bafana ont gagné leur ticket pour les seizièmes de finale en battant la Corée du Sud 1-0 lors du troisième et dernier match de poules.

En pyjamas dans les rues

Au coup de sifflet final, vers 5h du matin en Afrique du Sud, des supporters ont investi les rues de Soweto, pour certains en pyjamas, et ont fait la fête au son de chants traditionnels et des vuvuzelas, ces longues trompettes en plastique omniprésentes dans les gradins du Mondial 2010.

À lire aussi
L'Afrique du Sud rejoint le Mexique en 16es
Coupe du monde 2026
Adversaire déjà connu
L'Afrique du Sud rejoint le Mexique en 16es
Le sorcier ghanéen qui a «maudit» l'Anglais lève le sort
Coupe du monde 2026
«Je libère Harry Kane»
Le sorcier ghanéen qui a «maudit» l'Anglais lève le sort

«Nous sommes fiers d'être Sud-Africains et ceci est notre coupe du monde. Nous l'avons commencée et nous allons la finir», s'enflamme un supporter du grand township de Soweto, près de Johannesburg, dans une vidéo postée par la télévision publique SABC. «Nous aimons et supportons les Bafana Bafana», s'exclame un autre fan, arborant une écharpe aux couleurs du drapeau sud-africain.

«Une nation. Un rêve. Un but»

D'autres vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des femmes en peignoir dansant dans une rue de Soweto sur l'air, entonné par la foule, de «Shosholoza», un chant zoulou signifiant «aller de l'avant» et souvent repris en coeur lors d'événements sportifs dans le pays.

Nandi Ntini, une habitante de Soweto, raconte à l'AFP avoir été réveillée par des feux d'artifice et le son des vuvuzelas. «Il y avait des feux d'artifice dehors et les célébrations ont duré plus d'une heure après la fin du match», décrit-elle.

Le président Cyril Ramaphosa a salué la «prestation d'une équipe inspirée» dans un message publié sur les réseaux sociaux. «Nous restons unis et pleins d'espoir, fidèles à notre bannière qui proclame: 'Une nation. Un rêve. Un but'», a-t-il ajouté.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
Equateur
2
-1
1
4
Curaçao
Curaçao
2
-6
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
2
4
4
2
Japon
Japon
2
4
4
3
Suède
Suède
2
0
3
4
Tunisie
Tunisie
2
-8
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
Egypte
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgique
Belgique
2
0
2
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
2
-2
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Cap Vert
Cap Vert
2
0
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
2
-4
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
2
5
6
2
Norvège
Norvège
2
4
6
3
Sénégal
Sénégal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
2
5
6
2
Autriche
Autriche
2
0
3
3
Algérie
Algérie
2
-2
3
4
Jordanie
Jordanie
2
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
2
-1
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
2
-7
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Croatie
Croatie
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
Playoffs
Mentionné dans cet article
Coupe du Monde 2026
Coupe du Monde 2026
Afrique du Sud
Afrique du Sud
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Coupe du Monde 2026
      Coupe du Monde 2026
      Afrique du Sud
      Afrique du Sud