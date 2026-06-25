Accusé d'avoir «bloqué» le capitaine anglais pendant Angleterre - Ghana, le sulfureux Nana Kwaku Bonsam annonce dans une vidéo qu'il rend désormais ses buts à Harry Kane. Récit d'un feuilleton aussi absurde que viral.

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Il fallait bien un sorcier pour expliquer l'inexplicable. Mardi à Boston, l'Angleterre a dominé le Ghana de la tête et des épaules - 79% de possession - sans jamais trouver la faille. Score final: 0-0. Et au cœur de cette panne, un homme: Harry Kane, muet, limité à 19 ballons touchés, son plus faible total sur un match complet en grand tournoi avec les Three Lions. Lui qui avait pourtant claqué un doublé face à la Croatie (4-2) quelques jours plus tôt.

Avant la rencontre, un personnage avait prévenu. Nana Kwaku Bonsam, le sorcier le plus célèbre du Ghana - son nom se traduit par «le Diable du mercredi» - avait juré de jeter un sort sur l'attaquant anglais. «Je travaille sur Harry Kane. J'ai déjà montré de quoi j'étais capable, donc je sais ce que je dois faire pour l'arrêter», lançait-il dans les colonnes du «Daily Star», promettant de ne pas le blesser sérieusement, «juste assez pour le stopper contre mon pays».

Sur les réseaux sociaux, le raté de Kane devant le but vide a fait le reste. Les supporters ghanéens ont aussitôt crédité leur sorcier, et la séquence est devenue virale. Sauf que l'histoire a connu un rebondissement.

Dans une vidéo publiée sur Facebook, Bonsam a annoncé un revirement: il libère sa victime. «Je suis le spiritualiste le plus puissant du monde entier. Maintenant, je vais libérer Harry Kane pour que, lors de son prochain match, il puisse marquer», a-t-il déclaré en s'adressant directement au buteur, avant d'ajouter, presque attendri: «Harry, je viendrai te rendre visite. Ne sois pas vexé. Nous sommes amis.»

Ce n'est pas la première fois que le Ghanéen s'invite dans un Mondial. En 2014 déjà, il s'était attribué la responsabilité de la blessure au genou de Cristiano Ronaldo avant la Coupe du monde au Brésil. Le Portugal avait malgré tout battu le Ghana, Ronaldo avait même marqué... mais les Lusitaniens étaient quand même sortis dès le premier tour.

Côté anglais, on n'avait pas attendu pour sortir l'artillerie. Le médium Uri Geller, célèbre pour ses cuillères tordues, avait promis d'envoyer ses «bonnes vibrations» pour protéger Kane. Visiblement insuffisant. Reste à vérifier si la «libération» fonctionne aussi bien que la «malédiction». Réponse lors du prochain match anglais.