Dans un article publié sur le site de la FIFA, le président de l'instance a fait l'éloge de la Coupe du monde 2026. Il a notamment défendu les pauses fraîcheurs, une innovation uniquement sportive.

Cédric Heeb

Des stades combles, une ambiance survoltée et un football spectaculaire: le bilan provisoire de la Coupe du monde réjouit Gianni Infantino. Dans un article publié sur le site de la FIFA, le président de l'instance qualifie le tournoi d’«incroyable». «C’est plus grand que l'on ait jamais vu», affirme le Valaisan.

Gianni Infantino ne parle pas seulement d’un événement footballistique. A ses yeux, ce Mondial dépasse toutes les manifestations, quelles qu’elles soient. «L’événement le plus réussi de l’histoire», résume-t-il. Selon lui, les villes hôtes vivent au rythme du tournoi et de nombreuses familles se rendent dans les stades pour assister aux rencontres.

Taux de remplissage de 99,6%

La FIFA a également publié plusieurs chiffres. Après 44 matches sur les 104 prévus, 2’851’010 spectateurs ont déjà assisté aux rencontres, soit une moyenne de 64’796 personnes par match et un taux de remplissage de 99,6%. La compétition est ainsi en passe de battre le record d’affluence de la Coupe du monde 1994, qui avait réuni 3’404’252 spectateurs au total. «Je suis extrêmement reconnaissant envers toutes celles et ceux qui viennent au stade», a déclaré Gianni Infantino.

Les stars comme Lionel Messi et Kylian Mbappé ont évidemment contribué aux grands moments du tournoi. Mais la FIFA met aussi en avant des histoires plus inattendues, comme celles de deux gardiens issus de sélections outsiders: Vozinha, avec le Cap-Vert, et Eloy Room, avec Curaçao. Pour Gianni Infantino, ces performances confirment le bien-fondé de l’élargissement de la compétition: «Les résultats et les performances ont pleinement justifié le passage à 48 équipes», affirme-t-il.

«Une question purement sportive»

Le président de la FIFA répond aussi à l’une des critiques adressées à cette Coupe du monde: les pauses fraîcheur. «La raison principale est la chaleur, mais il faut aussi tenir compte du fait que, dans une compétition comme la Coupe du monde, un moment de récupération est extrêmement important», explique-t-il. Selon lui, par souci d’équité, ces pauses devraient être appliquées à tous les matches, y compris lorsque les températures sont clémentes. «Il est difficile d’accepter qu’un entraîneur puisse influencer le cours d’un match par des changements simplement parce qu’il fait plus chaud, alors que d’autres n’auraient pas cette possibilité.»

Gianni Infantino assure enfin que la FIFA «ne perçoit pas un seul dollar» grâce aux publicités diffusées pendant ces pauses. «Il n’y a pas de revenus supplémentaires pour la FIFA, car tous les contrats commerciaux ont été signés bien à l’avance. Pour nous, c’est une question purement sportive», insiste-t-il. À ses yeux, ces interruptions profitent aussi au jeu, car elles permettent aux joueurs de garder de l’intensité jusqu’au coup de sifflet final.