A 24 ans, Anastassia Kostromitina a choisi d'assumer publiquement sa ressemblance avec Erling Haaland. Elle a publié une courte vidéo dans laquelle elle imite les mimiques de la star norvégienne.

AFP Agence France-Presse

Une mannequin russe ressemblant fortement à la star du football norvégien Erling Haaland a déclaré à l'AFP qu'elle vivait cette situation «sereinement» après une période d'incompréhension face aux remarques de ses proches.

«Au début, je n'ai pas compris, honnêtement, comment je pouvais ressembler à un homme et un footballeur. Mais ensuite j'ai commencé à prendre cela avec humour et, maintenant, je le vis franchement sereinement», indique Anastassia Kostromitina lors d'une interview depuis Moscou.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Une vidéo fait le buzz

Front bombé, nez épaté, lèvres charnues, yeux bleus enfoncés et longs cheveux blonds: son visage comporte effectivement de multiples traits communs avec celui de l'attaquant vedette de la Norvège et de Manchester City.

Depuis quatre ans, explique-t-elle, ses amis et sa famille s'en amusaient. Mais c'est seulement lorsque Erling Haaland est devenu l'un des chouchous de ce mondial, grâce aux multiples blagues sur ses expressions faciales, qu'Anastassia Kostromitina, 24 ans, a choisi d'assumer publiquement cette ressemblance.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Une courte vidéo publiée le 5 juillet sur Instagram la montre en train de reproduire fidèlement un sourire, un regard, une grimace et une moue emblématique de Haaland. Cette publication a depuis été aimée plus de 6 millions de fois.

«Je suis plutôt douée»

Anastassia Kostromitina a vécu cette viralité soudaine comme «un rêve» et attribue ce succès, outre leur ressemblance physique indubitable, à un certain talent de sa part pour imiter les mimiques de Haaland. «Je pense que je suis plutôt douée pour les reproduire, surtout que je n'ai pas besoin spécialement de me forcer», dit-elle, avant d'avouer, avec un gloussement, qu'elle espère qu'"Erling» verra sa vidéo et «peut-être même qu'il en rigolera».

Devenue une fan de la Norvège, la jeune Russe est «déçue» que les Scandinaves aient perdu lors de leur quart de finale face à l'Angleterre. Elle souhaite maintenant que la carrière de Haaland continue avec «succès» et qu'il reste «comme il est». «Erling n'essaye pas de poser devant les caméras, analyse-t-elle. Chez lui, ça se fait juste comme ça. Il a des mimiques très sympas, des émotions franches, c'est cool, et c'est ce qui attire les gens.»