Dans une boîte de nuit à Miami Erling Haaland fait la fête après l'élimination de la Norvège

La Norvège s'est inclinée face à l'Angleterre en quarts de finale de la Coupe du monde. Cela n'empêche pas Erling Haaland de faire la fête, quelques heures seulement après l'élimination. Le Norvégien a été vu en train de danser dans une boîte de nuit de Miami.