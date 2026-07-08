LA FIFA refuse d'annuler le carton d'Olise

Le FBI enquête sur la fédération argentine

Au lendemain de la qualification de l’Albiceleste pour les quarts de finale du Mondial, des révélations sulfureuses visant le président de la Fédération argentine de football (AFA) , Claudio «Chiqui» Tapia, ont commencé à circuler dans les médias. Selon le quotidien argentin «La Nación», le FBI enquête sur les opérations de l'AFA aux Etats-Unis en marge de la Coupe du monde qui s'y déroule actuellement. Des soupçons de blanchiment d’argent et de fraude sont notamment évoqué à hauteur de 300 millions de dollars.

«Ces virements comprenaient des paiements totalisant des dizaines de millions de dollars à des sociétés qui, selon les documents analysés par «La Nacion», ne présentaient aucune trace de services identifiables rendus et étaient contrôlées par des personnes qui percevaient des aides sociales et résidaient à Bariloche ou à Buenos Aires», indique le média.

Si ces informations ne sortent qu’aujourd’hui, l’enquête serait en cours depuis 2025. À ce stade, on ignore si Claudio Tapia pourrait être inculpé et, le cas échéant, à quelle échéance. Cette affaire n’a toutefois aucune incidence sur le déroulement de la Coupe du monde.