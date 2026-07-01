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Des morts par asphyxie
A Mexico, les célébrations virent au drame

Les festivités liées à la qualification du Mexique pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde ont viré au drame. Au moins deux personnes sont mortes dans la capitale.
Publié: il y a 32 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 8 minutes
Dans la capitale, plus de 1'000'000 personnes ont fêté la qualification du Mexique.
Photo: Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Au moins deux personnes ont trouvé la mort mercredi à l'aube lors des grandes célébrations organisées à Mexico pour fêter la qualification du Mexique pour les 8es de finale de la Coupe du Monde de football 2026, ont indiqué les autorités municipales.

Une jeune femme de 19 ans et un homme de 44 ans sont décédés par asphyxie, a indiqué la secrétaire à la Santé de la capitale. La presse locale fait état d'une troisième victime, ce qui n'a toutefois pas encore été confirmé par les autorités.

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Le Mexique a battu mardi l'Équateur 2-0 au stade Azteca de Mexico, décrochant son billet pour les 8es de finale. Il s'agit également du premier match à élimination directe remporté en Coupe du monde depuis 40 ans par les Mexicains.

Plus d'un million de personnes se sont rassemblées pour faire la fête dans les rues de la capitale mexicaine, principalement autour du monument de l'Ange de l'Indépendance, dans le centre de la capitale, selon les estimations de la mairie.

(Développement suit)

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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