Le héros de la Croatie a grandi sous les bombes

Mardi, Ante Budimir a offert la victoire à la Croatie face au Panama grâce à un but marqué du genou à la 54e minute. Âgé de 34 ans, celui qui avait autrefois fui la guerre en Yougoslavie vient de marquer définitivement l'histoire.

Blick Sport

À la 54e minute du match opposant la Croatie au Panama, Ante Budimir a poussé le ballon au fond des filets du genou. L'attaquant d'Osasuna est ainsi devenu le héros de la rencontre, puisqu'aucun autre but n'a été marqué. Ce samedi, il espère faire de même face au Ghana et, ainsi, envoyer son équipe en 16es de finale. En club, Ante Budimir a franchi la barre des 90 buts en six ans, ce qui fait de lui depuis longtemps le meilleur buteur de l'histoire et une légende à Pampelune.

Outre ses succès sportifs, il a également un parcours de vie impressionnant derrière lui. Le Croate n’a jamais caché l’enfer qu’il a traversé dans son enfance avant d’accéder aux feux de la rampe. Il est né en 1991 à Zenica, ville aujourd’hui bosniaque, peu après le déclenchement de la guerre en Yougoslavie.

«La guerre et toutes ces circonstances nous ont poussés à quitter notre foyer pour nous installer à Velika Gorica en 1992. Mon père a perdu la vie dans un accident de la route. Ma mère, Janja, est venue s’installer à Turopolje avec moi et mes deux sœurs, Irena et Renata. Elle s’est sacrifiée pour nous, elle nous a tout donné dans la vie», a un jour confié Ante Budimir aux médias espagnols.

Des images de son enfance sont gravées dans sa mémoire

«Il y avait là-bas les soi-disant 'casques bleus' de l’ONU. Ils étaient armés. Je n’avais que cinq ou six ans, mais je me souviens des armes et des gens qui veillaient à ce que tout se passe bien. Mais c’est la vie. Il est important de se rappeler que ces mauvaises expériences peuvent faire de nous de meilleures personnes. Elles nous apprennent toujours quelque chose, et je pense que c’est exactement ce qui m’est arrivé, ainsi qu’à tous les habitants de cette région. Cela nous a rendus plus forts et nous comprenons désormais mieux comment vivre dans ce monde», philosophe le Croate.

Pour sa mère Janja, la vie était incroyablement difficile avec trois jeunes enfants, mais elle a réussi à les mettre sur le bon chemin. Ante lui en est infiniment reconnaissant, et ses sœurs ont également joué un rôle important dans son développement.

Les sœurs sont jumelles, d’un an les aînées de l’attaquant. «Elles ont leur propre entreprise, elles travaillent ensemble. Toutes les deux sont diplômées de l’université en économie, c’est pourquoi elles m’ont aussi poussé à faire des études!» Pour lui, cependant, le diplôme n’est pas une priorité, contrairement à la famille et au football. Âgé de 34 ans, il a étudié les sciences économiques à la faculté de Zagreb.

De Zapresic à la renommée mondiale

Il a pourtant failli ne pas devenir footballeur. Ante Budimir, qui a commencé le football à l’été 1998, alors que la Croatie remportait la médaille de bronze à la Coupe du monde en France, s’est également brièvement essayé à un autre sport.

«Lorsque la Croatie a remporté la médaille d’or au Championnat du monde de handball au Portugal en 2003, je me suis entraîné au handball pendant une semaine. Mais lorsque l’entraîneur a voulu m’inscrire, j’ai pris ma décision: le football est mon premier et plus grand amour», a raconté Ante Budimir.

Sa carrière n’a pas toujours été facile: elle l’a mené de l’Inter Zapresic à Osasuna, en passant par la Lokomotiva, St. Pauli, Crotone, la Sampdoria et Majorque, jusqu’à ce but marqué lors de la Coupe du monde – sans doute le plus grand moment de la carrière de Ante Budimir.

Cet article a été publié pour la première fois sur sportal.blic.rs. La plateforme d’information serbe appartient, tout comme Blick, à la maison d’édition Ringier.