Vert nauséeux, concept de passeport absurde et dernière place sur 48. Pour la Coupe du monde 2026, «The Athletic» a réservé à la Suisse le bonnet d'âne du maillot extérieur le plus moche du tournoi.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Le média sportif «The Athletic» vient de passer en revue les maillots de la Coupe du monde 2026, du plus beau au plus moche. Deux classements distincts, un pour les tenues à domicile, un pour les extérieures, et dans les deux la Suisse se fait étriller.

Le verdict chiffré donne le ton: 37e sur 48 pour le maillot domicile, et carrément dernier, 48e, pour l'extérieur. Autrement dit, la «Nati» repart avec la tenue désignée comme la plus laide de tout le tournoi lorsqu'elle jouera à l'extérieur. Au classement moyen, seul Haïti fait pire.

Un vert qui pique les yeux

C'est l'extérieur qui en prend le plus pour son dégradé. «The Athletic» ouvre son commentaire par un «Oh good lord no» (ndlr Oh mon Dieu) qui plante bien le décor. Le reproche principal: la couleur. «Un vert si malheureux qu'on en viendrait presque à vérifier la balance des couleurs de son écran», précise le journaliste. Le genre de teinte, écrit en substance le média, qu'on ne devrait croiser que sur le gilet d'un patrouilleur scolaire en train de faire traverser des gamins devant l'école. Et encore, il serait en droit de réclamer un autre uniforme.

Les deux maillots suisses revendiquent la même source d'inspiration: le passeport helvétique. «Ce qui est déjà absurde en soi», précise «The Athletic». Pour le domicile, Puma vante une tenue inspirée de ce qu'il présente comme les passeports futuristes du pays, censée incarner discipline et liberté en même temps.

«The Athletic» n'en revient pas qu'on puisse bâtir un maillot autour d'un document administratif, et s'amuse à imaginer la prochaine inspiration: «Génial! Et ensuite? Les contrats d’assurance? Les permis de stationnement? Les formulaires de permis de construire?» Au-delà du concept, le constat est sans appel: la tenue est surtout oubliable, ce qui, pour le coup, est presque dommage.

Petite consolation, si tant est qu'on puisse appeler ça ainsi: la Suisse n'est pas la plus mauvaise sur toute la ligne. À la moyenne des deux maillots, c'est Haïti qui ferme la marche, avec un 43e et un 47e rang (45 de moyenne, contre 42,5 pour la Suisse). La «Nati» conserve malgré tout un trophée dont elle se serait bien passée: celui de la tenue unique la plus moche du tournoi, ce fameux extérieur bon dernier.

À l'autre bout du classement

Pendant que la Suisse fait tapisserie, d'autres s'en sortent autrement mieux. L'équipe la plus régulière du tournoi, c'est l'Allemagne: 4e à domicile, 4e à l'extérieur, soit la meilleure moyenne des deux classements. Le Maroc 5e et 3e fait tout aussi bien.

Et tout en haut, «The Athletic» couronne deux tenues. Le plus beau maillot domicile revient au Ghana, et le plus beau chandail extérieur à Curaçao. De quoi mesurer le gouffre qui sépare le sommet de la liste de son fond, là où la Nati a planté sa tente.

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