48 équipes, 13 équipementiers. La Coupe du monde est aussi une immense vitrine pour les équipementiers. Quel maillot vous plaît? Lequel vous déçoit? À vous de trancher.

Simon Strimer

Les géants de l'équipement sportif se partagent le marché des maillots pour la Coupe du monde 2026. Adidas équipe 14 nations, Nike douze et Puma onze, dont la Nati. Quant à elle, l'entreprise espagnole Kelme équipe deux sélections. Les autres marques en équipent une chacune. Pour vous quels maillots se démarquent?

Le maillot le plus original

Les meilleurs motifs

Le classique des classiques

Le maillot coloré

Il faudra s'y habituer

Les maillots suisses

Merci de votre participation. Et belle Coupe du monde 2026, avec votre maillot préféré sur vos épaules!