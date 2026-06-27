Attention, ces Egyptiens sont en mission!

Portés par une ferveur impressionnante, au stade et au pays, les Pharaons défieront l'Australie en seizièmes de finale. Et attention, leur Coupe du monde n'est pas réussie: ils en veulent bien plus.

Ancien attaquant de Neuchâtel Xamax, Hossam Hassan l'a affirmé avec force ce vendredi au sortir du match nul de son équipe, l'Egypte, face à l'Iran: les Pharaons n'ont peur de personne. Et ils ne vont baisser les yeux devant aucune sélection.

«Que ce soit le Brésil, l’Allemagne, l’Argentine ou même la Belgique une deuxième fois, nous les affronterons sans crainte», a affirmé le sélectionneur égyptien, lequel a toutefois frôlé la défaite face à l'Iran à Seattle. Sans un hors-jeu au millimètre dans les arrêts de jeu, l'Egypte se serait inclinée et aurait fini dans les meilleurs troisièmes, ce qui lui aurait imposé un adversaire plus compliqué que l'Australie en seizièmes. Mais la VAR est intervenue et «Masr», le nom du pays en arabe égyptien, a donc terminé deuxième, pour la plus grande joie de son formidable public.

Hossam Hassan se prosterne en plein match

Les Egyptiens étaient en effet bien 10'000 au Lumen Field de Seattle ce vendredi, dont une grande partie d'expatriés américains. Et au pays, les «120 millions de supporters» ont vibré en direct, avec un coup de sifflet final survenu peu avant 8h du matin. Hossam Hassan, lui, s'est jeté au sol lorsqu'il a compris que le but était annulé.

«J'ai d'abord pensé à une faute sur notre gardien. Et ensuite j'ai compris que le joueur iranien était hors-jeu. Je me suis prosterné pour remercier Dieu après l’annulation du but, car je refuse la défaite et je voulais me qualifier sans perdre», a-t-il indiqué, sous les applaudissements (!) des journalistes égyptiens, qui sont plus d'une soixantaine à suivre la sélection pour les journaux du pays et qui montrent énormément de passion dans tout ce qu'ils font, y compris en tribune de presse et dans les espaces d'interview. Cette équipe d'Egypte est en mission, ses journalistes aussi.

En tête du groupe pendant une minute!

Deuxièmes au final, les Egyptiens se sont même retrouvés en tête du groupe pendant une minute, à l'approche de la fin de match, lorsque la Nouvelle-Zélande a réduit l'écart à 3-1 face à la Belgique à Vancouver. La clameur a été folle dans le ciel américain, mais les Belges ont inscrit le 4-1 dans la foulée et calmé à distance l'ardeur du peuple égyptien. Pas de quoi perturber Hossam Hassan, lequel ne fait pas de cas de l'adversaire à rencontrer, en tout cas dans son discours public.

L'Australie, puis l'Argentine ou le Cap-Vert

Celui-ci sera donc l'Australie, vendredi prochain à Dallas, avec, en cas de qualification, un huitième de finale contre le vainqueur du duel entre l'Argentine et le Cap-Vert. Un tableau qui n'effraie manifestement pas Hossam Hassan, fidèle à son discours offensif. «Nous avons joué pour gagner et nous avons tout donné. Je n'ai pas pensé à notre prochain adversaire», répète-t-il.

Le sélectionneur égyptien aura toutefois une autre préoccupation d'ici là: l'état de santé de Mohamed Salah. La superstar des Pharaons a quitté ses coéquipiers à la 57e minute, une poche de glace appliquée sur la cuisse gauche, provoquant un silence inquiet dans les tribunes comme devant les télévisions des 120 millions d'Égyptiens.

Rien de grave pour Mohamed Salah, ouf!

Mais, là aussi, Hossam Hassan s'est voulu rassurant. «Le médecin rédigera son rapport à notre retour à l'hôtel et procédera à un second examen. J'ai parlé avec Salah et, si Dieu le veut, la blessure ne semble pas grave. Il m'a lui-même assuré que ce n'était pas une grosse blessure», a expliqué l'ancien buteur xamaxien.

L'entraîneur refuse en tout cas de voir dans cette sortie la raison pour laquelle son équipe n'a pas réussi à faire la différence face à l'Iran. «Nous avons été la meilleure équipe sur le terrain, avec Salah comme après son remplacement. Nous avons dominé jusqu'à la blessure d'Ahmed Fathou et nous étions les plus proches de la victoire», estime-t-il.

Les soucis physiques s'accumulent pourtant dans les rangs égyptiens. Outre Mohamed Salah et Ahmed Fathou, Hossam Abdel-Majeed et Hamdi Fathi étaient déjà blessés après la rencontre contre la Nouvelle-Zélande, tandis que Mostafa Mohamed sera suspendu contre l'Australie. De quoi inquiéter? Pas le sélectionneur. «Nous avons beaucoup de blessés. Mais si je m'inquiétais chaque fois de l'absence d'un joueur, cela voudrait dire que je ne suis pas fait pour entraîner l'équipe nationale. J'ai suffisamment de grands joueurs pour compenser ces absences.»

La malédiction est enfin brisée

Une déclaration qui résume finalement assez bien l'état d'esprit de cette épatante équipe d'Egypte: la foi qui anime cette sélection est à la hauteur des attentes qu'elle suscite. Rien, dans ce groupe, ne semble pouvoir ébranler la conviction que les Pharaons sont capables d'aller loin, ni les blessures, ni les suspensions, ni le nom de leur adversaire. Après avoir enfin brisé la «malédiction du Mondial» – septuple championne d'Afrique, l'Egypte n'avait jusque-là jamais remporté le moindre match en Coupe du monde –, les voilà persuadés que tout est désormais possible. Le ciel est leur seule limite. Oui, comme les pyramides.