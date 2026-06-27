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«J'en rêvais depuis longtemps»
Gil Roy, supporter genevois de la Nati, est allé visiter... Gilroy, en Californie

Gil Roy, supporter de la Nati venu de Genève, avait un rêve: visiter... Gilroy, en Californie, uniquement à cause du nom de la ville. Il l'a exaucé entre les matches à San Francisco et Los Angeles. Avec un seul regret au passage.
Publié: 06:14 heures
Gil Roy s'est offert une petite parenthèse originale entre deux matches.
Photo: DR
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Tim GuilleminResponsable du pôle Sport

Imaginez un bon type prénommé Santiago, qui se rendrait au Chili et visiterait la capitale. Rien de bien original jusque-là. Il ferait une photo devant le panneau portant son prénom à l'entrée de la ville et ferait (un peu) marrer les copains. Même chose pour Sofia qui atterrirait en Bulgarie. Gil Roy, lui, a fait beaucoup plus fort.

Le Genevois, supporter passionné de la Nati, a assisté aux trois matches de la phase de groupes, à San Francisco, Los Angeles et Vancouver. Il a crié, il a chanté, il a vibré. Mais surtout, entre les deux premiers matches, il a dit au revoir à ses potes pour quelques jours et s'est offert une escapade en solitaire à... Gilroy, en Californie. Chez lui, en somme!

Trois heures de bus pour découvrir «chez lui»

«Cela faisait longtemps que j'en rêvais, presque une quinzaine d'années. Il y a notamment le Garlic Festival, je me suis toujours dit que j'avais envie d'y faire un tour«, explique-t-il à Blick, juste avant le match à Vancouver. Alors, quand il a vu que la Nati jouait dans le coin, c'est tout naturellement qu'il a fait le détour. Pas lointain, Gilroy se trouvant à trois heures de bus de San Francisco, où la Nati a débuté son tournoi contre le Qatar.

Gil Roy est allé à Gilroy, en Californie
1:04
Comme à la maison:Gil Roy est allé à Gilroy, en Californie

«C'était vraiment sympa. Quand je suis arrivé à l'hôtel pour le check-in, la réceptionniste a bien rigolé, elle m'a dit que la ville était à moi!», sourit-il, très reconnaissant de l'accueil qui lui a été réservé dans cette ville de 50'000 habitants célèbre dans le coin pour produire et faire commerce d'ail.

Les t-shirts à son nom, un must

Gil Roy a donc passé trois jours à Gilroy, pendant que ses potes étaient quelque part entre Las Vegas et la Vallée de la Mort, en attendant de descendre sur Los Angeles pour Suisse-Bosnie et en a profité pour ramener plein de souvenirs. «J'ai acheté tous les t-shirts Gilroy que je trouvais», explique-t-il, sans aller jusqu'à en revêtir un en match, le maillot de la Nati ayant naturellement la priorité. Le Genevois est même allé jusqu'à acheter (et porter!) le très controversé maillot extérieur, preuve que son fanatisme est sans limites.

Le très sympathique Gil n'est reparti de Gilroy qu'avec un seul regret, mais de taille. «Je voulais absolument la version locale du Monopoly! J'étais prêt à mettre le prix, mais je ne l'ai trouvé dans aucun magasin. Il y en avait un à la mairie, ou à la maison de commune, mais la dame n'a pas voulu me le lâcher.» Pas joueuse, la préposée! Mais qu'importe, le souvenir reste immense. «Je voulais le faire et je l'ai fait.» Bien joué, Gil Roy.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
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Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
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1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
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1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
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1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
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4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
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PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
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Groupe H
Équipe
J.
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1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
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1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
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1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
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J.
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Argentine
Argentine
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5
6
2
Autriche
Autriche
2
0
3
3
Algérie
Algérie
2
-2
3
4
Jordanie
Jordanie
2
-3
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Équipe
J.
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PT.
1
Colombie
Colombie
2
3
6
2
Portugal
Portugal
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5
4
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
2
-1
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
2
-7
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
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2
4
2
Ghana
Ghana
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1
4
3
Croatie
Croatie
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-1
3
4
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-2
0
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