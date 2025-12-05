Qui la Suisse va-t-elle défier à la Coupe du monde?

Suuuuuuper
Wow, présence confirmée également de la légende des New York Giants : Eli Manning. Quelqu'un a dit aux Américains qu'ils vont organiser la Coupe du monde du football qui se joue avec les pieds ?
Inside
Il fait froid pour notre envoyé spécial sur place mais il est tout aussi chaud que nous pour vous faire vivre ce live.
Ses impressions en direct de Washington :"Après la chaleur du désert en 2021, place au froid et à la neige pour le tirage au sort de la prochaine Coupe du monde! Pas de quoi toutefois ébranler l’organisation ici à Washington où l’attente se fait toujours plus grandissante."
Inside
Blick est à Washington ! Pour vous faire vivre ce live de l'intérieur ou recevoir le prix de la paix ? A vous de décider.
Le compte à rebours est lancé !
Nos envies
Bon, on va tenter d'être un peu original sur nos prédictions de groupe pour la Nati. Allez, pêle-mêle un joli mélimélo de n'importe quoi :
Le groupe "english school" après mes années collège :
- USA
- Suisse
- Ecosse
- Nouvelle-Zélande
Le groupe des klaxons romands :
- Portugal
- Suisse
- Algérie
- Cap-Vert (oui oui, ils ne peuvent pas tomber avec Algérie et alors?)
Le groupe hockey sur glace :
- Canada
- Suisse
- Norvège
- Nouvelle-Zélande (j'ai vérifié et ils sont classés 39e mondiaux entre la Géorgie et la Bulgarie, oui)
Le groupe que Donald Trump va détester :
- Mexique
- Suisse
- Afrique du Sud
- Haiti
Le groupe qu'on veut vraiment :
- Brésil
- Suisse
- Panama
- Jordanie
Cérémonie
La cérémonie s'annonce tout bonnement folklorique ce soir. Pêle-mêle, voici un aperçu de ce qui nous attend :
- Animation : La cérémonie sera co-animée par Heidi Klum, mannequin, productrice et personnalité de télévision, Kevin Hart, l’un des acteurs et humoristes les plus emblématiques de sa génération, et Danny Ramirez, acteur et producteur, qui apportera une touche hollywoodienne à cet évènement tant attendu.
- Performance artistique : Andrea Bocelli (on est au gala du FC Sion ??), Robbie Williams, Nicole Scherzinger (l'ex copine à Pajtim Kasami, on est toujours au gala du FC Sion ??) et les Village People (on rêve d'un featuring avec Donald Trump pour ces derniers, Gianni si tu nous lis tu as encore le temps de modifier le programme)
- Présence confirmée de Shaquille O'Neal. Pourquoi ? Bah pourquoi pas ein
- Ineptie totale : la FIFA devrait remettre son tout premier "Prix de la Paix" ce soir et les rumeurs affirmeraient que ce dernier ira à....Donald Trump. On va se concentrer sur la partie football ici car "if I speak, big problems"
Avant tirage
Pour être au top au moment du tirage, voici quelques liens pratiques sur notre site :
- Informations générales sur le tirage
- Les tirages souhaités par les joueurs de la Nati
- Comment Donald Trump influence le sport
Voilà de quoi être le baron de l'apéro ce soir si vous avez prévu de suivre le tirage avec les copains, copines.
Début du live
Bonjour à toutes et à tous !
Il n'y a que les connaisseurs qui connaissent, on est très heureux de vous retrouver aujourd’hui pour ce live. On est également très, très bien installés pour vous faire vivre ce tirage au sort de la Coupe du monde. Qui aura donc l’honneur d’affronter notre Nati ?
Début des hostilités prévu aux alentours de 18h00, horaire d’arrivée de Donald Trump inconnu, et on espère de meilleurs ambassadeurs que Guy Parmelin sur place pour notre belle nation. Allez, c’est parti !