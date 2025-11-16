Publié: il y a 14 minutes

Le Portugal s'est qualifié pour la Coupe du monde 2026 avec une victoire écrasante 9-1 contre l'Arménie à Porto. Une performance XXL marquée par des triplés de Joao Neves et Bruno Fernandes en l'absence de Cristiano Ronaldo, suspendu.

Le Portugal composte son billet pour l'Amérique du Nord

Trois buts pour Joao Neves Photo: MANUEL FERNANDO ARAUJO

ATS Agence télégraphique suisse

Le Portugal a décroché avec style son billet pour la Coupe du monde 2026. Dans le groupe F, il a écrasé l'Arménie 9-1 à Porto grâce notamment à des triplés de Joao Neves et Bruno Fernandes.

Les Portugais, qui ont joué sans Cristiano Ronaldo suspendu, finissent en tête de leur poule avec 13 points. Ils disputeront leur neuvième phase finale de Coupe du monde.

La deuxième place, synonyme de play-off, revient à l'Irlande, qui s'est imposée in extremis 3-2 en Hongrie. Menés 1-0 puis 2-1, les Irlandais doivent beaucoup à leur attaquant Troy Parrott, auteur des trois buts (15e pen/80e/96e) dont le dernier au bout des arrêts de jeu.