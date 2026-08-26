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L'annonce sera faite jeudi
Plus de boycott! L'UEFA se dégonfle face à Gianni Infantino

L'UEFA pourrait déjà lever jeudi à Monaco sa menace de boycott des compétitions FIFA, tout en maintenant la pression sur Gianni Infantino après son projet controversé de société commerciale. En d'autres termes: la Fédération européenne se dégonfle.
Publié: il y a 47 minutes
Gianni Infantino a fait reculer l'UEFA.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

L'UEFA pourrait lever jeudi sa menace de boycott des compétitions de la FIFA, selon des sources concordantes. Mais l'instance européenne maintiendrait en même temps la pression sur Gianni Infantino, l'actuel patron du football mondial.

Présente jeudi à Monaco pour le tirage au sort de la Champions League, l'UEFA discutera de ce sujet avec les dirigeants de ses 55 fédérations membres, a indiqué une source proche du dossier. Dans un coup de force rarissime, l'UEFA et ses fédérations avaient «unanimement» menacé de boycotter toutes les compétitions de la FIFA le 30 juillet, après la révélation du projet de Gianni Infantino de loger les recettes de la Coupe du monde dans une société commerciale ouverte aux investisseurs privés.

Même après l'abandon de cette initiative du dirigeant haut-valaisan, les Européens avaient maintenu leur menace, exigeant l'assurance «que de telles tentatives de défigurer le football de cette manière ne puissent jamais se reproduire». Selon un autre familier des instances du football, l'assouplissement à venir de la position européenne est surtout «lié à l'imminence du Mondial féminin des moins de 20 ans», organisé par la Pologne du 5 au 27 septembre.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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