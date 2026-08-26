Plus de boycott! L'UEFA se dégonfle face à Gianni Infantino

L'UEFA pourrait déjà lever jeudi à Monaco sa menace de boycott des compétitions FIFA, tout en maintenant la pression sur Gianni Infantino après son projet controversé de société commerciale. En d'autres termes: la Fédération européenne se dégonfle.

ATS Agence télégraphique suisse

L'UEFA pourrait lever jeudi sa menace de boycott des compétitions de la FIFA, selon des sources concordantes. Mais l'instance européenne maintiendrait en même temps la pression sur Gianni Infantino, l'actuel patron du football mondial.

Présente jeudi à Monaco pour le tirage au sort de la Champions League, l'UEFA discutera de ce sujet avec les dirigeants de ses 55 fédérations membres, a indiqué une source proche du dossier. Dans un coup de force rarissime, l'UEFA et ses fédérations avaient «unanimement» menacé de boycotter toutes les compétitions de la FIFA le 30 juillet, après la révélation du projet de Gianni Infantino de loger les recettes de la Coupe du monde dans une société commerciale ouverte aux investisseurs privés.

Même après l'abandon de cette initiative du dirigeant haut-valaisan, les Européens avaient maintenu leur menace, exigeant l'assurance «que de telles tentatives de défigurer le football de cette manière ne puissent jamais se reproduire». Selon un autre familier des instances du football, l'assouplissement à venir de la position européenne est surtout «lié à l'imminence du Mondial féminin des moins de 20 ans», organisé par la Pologne du 5 au 27 septembre.