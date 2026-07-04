Murat Yakin: «L'ambiance dans le stade sera exceptionnelle»

Murat Yakin s'attend à une grande bataille pour l'équipe de Suisse face à la Colombie. «Comme face à l'Algérie, nous devrons faire preuve de maturité et de solidarité», prévient le sélectionneur national.

Blick Sport

L'équipe de Suisse défiera la Colombie mardi à Vancouver en seizièmes de finale de la Coupe du monde. Le coup d'envoi sera donné à 22h, heure suisse.

«Nous avons suivi le match entre la Colombie et le Ghana et nous sommes heureux de connaître désormais notre prochain adversaire», a assuré Murat Yakin depuis la Colombie... britannique, où son équipe a élu domicie.

«La Colombie est une équipe dotée de grandes qualités techniques. Elle possède des joueurs offensifs rapides et créatifs et peut se montrer dangereuse à tout moment grâce à son intensité», a détaillé le sélectionneur national.

Il faudra être solidaires!

«Comme face à l'Algérie, nous devrons faire preuve de maturité et de solidarité, tout en ayant le courage d'imposer notre propre jeu. En huitième de finale, ce sont souvent les petits détails qui font la différence. Nous nous réjouissons de relever ce défi. L'ambiance dans le stade sera exceptionnelle», se réjouit le technicien.

Les supporters de la Nati risquent en effet bien d'être en infériorité numérique, comme lors des trois derniers matches contre la Bosnie-Herzégovine, le Canada et l'Algérie. Trois matches que la Suisse a gagné...