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Denis Zakaria parle de la Colombie
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«Un adversaire solide»:Denis Zakaria parle de la Colombie

La Nati défie la Colombie!
Murat Yakin: «L'ambiance dans le stade sera exceptionnelle»

Murat Yakin s'attend à une grande bataille pour l'équipe de Suisse face à la Colombie. «Comme face à l'Algérie, nous devrons faire preuve de maturité et de solidarité», prévient le sélectionneur national.
Publié: il y a 49 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 36 minutes
Murat Yakin se réjouit de défier la Colombie mardi à Vancouver.
Photo: TOTO MARTI
Blick Sport

L'équipe de Suisse défiera la Colombie mardi à Vancouver en seizièmes de finale de la Coupe du monde. Le coup d'envoi sera donné à 22h, heure suisse.

«Nous avons suivi le match entre la Colombie et le Ghana et nous sommes heureux de connaître désormais notre prochain adversaire», a assuré Murat Yakin depuis la Colombie... britannique, où son équipe a élu domicie.

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«La Colombie est une équipe dotée de grandes qualités techniques. Elle possède des joueurs offensifs rapides et créatifs et peut se montrer dangereuse à tout moment grâce à son intensité», a détaillé le sélectionneur national.

Il faudra être solidaires!

«Comme face à l'Algérie, nous devrons faire preuve de maturité et de solidarité, tout en ayant le courage d'imposer notre propre jeu. En huitième de finale, ce sont souvent les petits détails qui font la différence. Nous nous réjouissons de relever ce défi. L'ambiance dans le stade sera exceptionnelle», se réjouit le technicien.

Les supporters de la Nati risquent en effet bien d'être en infériorité numérique, comme lors des trois derniers matches contre la Bosnie-Herzégovine, le Canada et l'Algérie. Trois matches que la Suisse a gagné...

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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