L'ASF temporise et cherche le dialogue avec Gianni Infantino

L'ASF va-t-elle emboîter le pas de la fédération galloise et de la FA anglaise, les deux premières fédérations européennes ayant clairement fait savoir qu'elles ne soutiendraient pas Gianni Infantino lors de l'élection présidentielle de 2027? Pas sûr.

Christian Finkbeiner

Gianni Infantino est plus que jamais sur un siège éjectable. Après les événements de ces derniers jours, sa réélection pour un troisième et dernier mandat à la présidence de la Fédération internationale de football (FIFA), lors du congrès prévu le 18 mars à Rabat, est loin d'être acquise.

La Fédération galloise de football (FAW) a été la première fédération européenne à annoncer, lundi, qu'elle «retirait son soutien à la candidature de M. Gianni Infantino à sa réélection à la présidence de la FIFA pour le mandat 2027-2031», rapporte Sky News. Elle aurait également officiellement informé la FIFA de sa décision par écrit. Selon la BBC, la Fédération anglaise (FA) s'apprêterait elle aussi à ne pas soutenir le dirigeant suisse.

«Des discussions sont en cours»

L'Association suisse de football (ASF), elle, se montre plus prudente. Dans un communiqué, elle explique vouloir poursuivre les discussions avec l'ensemble des parties concernées au cours des prochaines semaines. «Nous avions rédigé une lettre de soutien avant les événements très médiatisés survenus pendant la Coupe du monde, qui nous ont également déplu. Depuis lors, des discussions sont en cours, aussi bien en interne qu'avec d'autres fédérations», indique l'ASF. Les incidents de la semaine dernière seront naturellement pris en compte dans cette réflexion. «Nous souhaitons également échanger à nouveau en personne avec le président de la FIFA.»

La Confédération allemande de football (DFB) avait déjà pris ses distances avec Gianni Infantino durant la Coupe du monde. «La DFB n'a signé aucune lettre de soutien en faveur de la réélection de Gianni Infantino», précise la fédération allemande. D'après Bild, le directeur de la FIFA chargé de l'Europe aurait tenté d'obtenir la signature des seize fédérations européennes présentes à la Coupe du monde en Amérique du Nord.