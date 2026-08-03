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La fronde s'organise
L'ASF temporise et cherche le dialogue avec Gianni Infantino

L'ASF va-t-elle emboîter le pas de la fédération galloise et de la FA anglaise, les deux premières fédérations européennes ayant clairement fait savoir qu'elles ne soutiendraient pas Gianni Infantino lors de l'élection présidentielle de 2027? Pas sûr.
Publié: il y a 8 minutes
L'ASF, avec à sa tête son président Peter Knäbel (à droite), cherche actuellement à engager le dialogue avec le président de la FIFA.
Photo: TOTO MARTI
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Christian Finkbeiner

Gianni Infantino est plus que jamais sur un siège éjectable. Après les événements de ces derniers jours, sa réélection pour un troisième et dernier mandat à la présidence de la Fédération internationale de football (FIFA), lors du congrès prévu le 18 mars à Rabat, est loin d'être acquise.

La Fédération galloise de football (FAW) a été la première fédération européenne à annoncer, lundi, qu'elle «retirait son soutien à la candidature de M. Gianni Infantino à sa réélection à la présidence de la FIFA pour le mandat 2027-2031», rapporte Sky News. Elle aurait également officiellement informé la FIFA de sa décision par écrit. Selon la BBC, la Fédération anglaise (FA) s'apprêterait elle aussi à ne pas soutenir le dirigeant suisse.

«Des discussions sont en cours»

L'Association suisse de football (ASF), elle, se montre plus prudente. Dans un communiqué, elle explique vouloir poursuivre les discussions avec l'ensemble des parties concernées au cours des prochaines semaines. «Nous avions rédigé une lettre de soutien avant les événements très médiatisés survenus pendant la Coupe du monde, qui nous ont également déplu. Depuis lors, des discussions sont en cours, aussi bien en interne qu'avec d'autres fédérations», indique l'ASF. Les incidents de la semaine dernière seront naturellement pris en compte dans cette réflexion. «Nous souhaitons également échanger à nouveau en personne avec le président de la FIFA.»

La Confédération allemande de football (DFB) avait déjà pris ses distances avec Gianni Infantino durant la Coupe du monde. «La DFB n'a signé aucune lettre de soutien en faveur de la réélection de Gianni Infantino», précise la fédération allemande. D'après Bild, le directeur de la FIFA chargé de l'Europe aurait tenté d'obtenir la signature des seize fédérations européennes présentes à la Coupe du monde en Amérique du Nord.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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