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Le mouvement va s'amplifier
La fédération galloise ne votera pas pour Gianni Infantino

Une première fédération mondiale a déjà officiellement annoncé qu'elle retirait son soutien à Gianni Infantino en vue de sa réélection à la tête de la FIFA. Les Gallois disent non!
Publié: il y a 39 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 38 minutes
Coup dur pour Gianni Infantino!
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

La fédération galloise est devenue la première association membre de la FIFA à retirer son soutien au président Gianni Infantino dans la course pour sa réélection. Elle l'a annoncé lundi, quelques jours après le retrait du projet controversé de la Fédération internationale de s'ouvrir à des investisseurs extérieurs.

«Les défaillances en termes de bonne gouvernance, de processus, et de leadership (...) nous mettent dans une position où M. Infantino a perdu la confiance de la fédération galloise de rester à la barre du football mondial», détaille la fédération dans son communiqué. «Ne pas faire passer l'intérêt du football avant tout est un échec que nous ne pouvons pas accepter», ajoute l'instance galloise.

La FIFA avait annoncé mardi dernier son projet de création d'une société - la FIFA Forward Entreprise (FFE) - ouverte aux investisseurs privés et chargée de gérer les activités commerciales et événementielles de l'instance, y compris la Coupe du monde.

Face à la ferme opposition de plusieurs confédérations dont la puissante organisation européenne de l'UEFA qui avait brandi la menace d'un boycott des Coupes du monde, l'instance mondiale a annoncé dans la nuit de vendredi à samedi le retrait du projet.

Samedi, l'UEFA a vertement critiqué Infantino, l'accusant d'avoir renié ses engagements avec ce «projet miteux, opaque et fomenté en coulisse». Elle a affirmé qu'il avait «perdu la confiance» de l'instance comme «de nombreux autres membres de la famille du football».

Le Haut-Valaisan Gianni Infantino est pour l'instant le seul candidat déclaré à sa réélection à la tête de l'instance mondiale du foot. Le scrutin se déroulera en mars 2027 à Rabat pour un mandat de quatre ans.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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