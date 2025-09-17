La FIFA augmente de 70 % les indemnités pour les clubs qui libèrent leurs joueurs pour le Mondial 2026. Avec une nouveauté: une compensation financière dès les matches de qualification.

Les clubs toucheront encore plus d'argent grâce à la Coupe du monde

Les clubs toucheront encore plus d'argent grâce à la Coupe du monde

1/5 Le président de la FIFA, Gianni Infantino, annonce des indemnités plus élevées pour les clubs. Photo: AFP

Gian Andrea Achermann

Bonne nouvelle pour les clubs: la FIFA va revaloriser les indemnités versées à ceux qui fourniront des joueurs lors de la Coupe du monde 2026. Au total, l’instance distribuera 280 millions de francs aux clubs concernés, soit une hausse de 70% par rapport à l’édition 2022.

Autre nouveauté: chaque club libérant un joueur pour un match de qualification recevra désormais une compensation financière, indépendamment d’une éventuelle participation à la phase finale. Jusqu’ici, aucune indemnité n’était prévue pour les qualifications.

Les clubs, maillon essentiel

«L’élargissement du programme de la FIFA pour la Coupe du monde 2026 constitue une reconnaissance financière encore plus forte de l’énorme contribution des clubs et de leurs joueurs, aussi bien lors des qualifications que de la phase finale», a déclaré Gianni Infantino (55 ans) dans un communiqué.

Pour l’organisation, le fait que les clubs soient indemnisés dès les qualifications représente «une nouvelle étape dans la promotion de la solidarité et d’une redistribution plus équitable et plus inclusive dans le football mondial».

L’Association européenne des clubs (ECA) salue également la décision. Son président, Nasser Al-Khelaïfi, a rappelé le rôle central joué par les clubs dans la réussite des sélections nationales. Selon lui, cette mesure est «une reconnaissance de tous les aspects déterminants. De la formation des jeunes au détachement des joueurs pour les grandes compétitions».