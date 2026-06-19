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Est-ce le moment de titulariser Johan Manzambi?

Auteur de deux buts et décisif sur l’action du carton rouge bosnien, Johan Manzambi a effectué une entrée fracassante face à la Bosnie-Herzégovine jeudi (4-1). A-t-il gagné sa place de titulaire? Votre avis nous intéresse.
Publié: il y a 11 minutes
1/2
Johan Manzambi a crevé l'écran face à la Bosnie
Photo: TOTO MARTI
Blick Sport

Entré en jeu à la 72e, buteur sur son premier ballon! C’est peu dire que Johan Manzambi a eu un impact immédiat sur le jeu de la Nati, et surtout sur le résultat du match face à la Bosnie ce jeudi à Los Angeles. Alors que la Nati se cassait les dents sur la défense des Dragons, le Genevois de 20 ans l’a fracassée grâce à sa vista et à son sens du but. Le joyau ne s'est d'ailleurs pas arrêté là, puisqu'il a lancé Breel Embolo sur l'action du carton rouge et a inscrit le 3-0 lui-même.

«Il peut dribbler, mais aussi finir les actions», l’a félicité Murat Yakin, lequel va peut-être être amené à le titulariser mercredi contre le Qatar. Le sélectionneur estime toutefois que son manque de discipline tactique le fait passer pour l’instant derrière des joueurs comme Fabian Rieder et Michel Aebischer, plus «carrés» dans leur placement et dans leur travail défensif.

Et vous, qu’en pensez-vous? 

Le résultat de la veille

(Et nous sommes fiers de vous)

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1:0
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
0:1
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
Écosse
1
1
3
2
Maroc
Maroc
1
0
1
3
Brésil
Brésil
1
0
1
4
Haïti
Haïti
1
-1
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
Australie
1
2
3
3
Turquie
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
1
6
3
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
1
1
3
3
Equateur
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suède
Suède
1
4
3
2
Japon
Japon
1
0
1
3
Pays-Bas
Pays-Bas
1
0
1
4
Tunisie
Tunisie
1
-4
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgique
Belgique
1
0
1
4
Egypte
Egypte
1
0
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
1
0
1
3
Espagne
Espagne
1
0
1
4
Cap Vert
Cap Vert
1
0
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Norvège
Norvège
1
3
3
2
France
France
1
2
3
3
Sénégal
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
1
3
3
2
Autriche
Autriche
1
2
3
3
Jordanie
Jordanie
1
-2
0
4
Algérie
Algérie
1
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
1
-2
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Croatie
Croatie
1
-2
0
Playoffs
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