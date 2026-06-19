Auteur de deux buts et décisif sur l’action du carton rouge bosnien, Johan Manzambi a effectué une entrée fracassante face à la Bosnie-Herzégovine jeudi (4-1). A-t-il gagné sa place de titulaire? Votre avis nous intéresse.

Blick Sport

Entré en jeu à la 72e, buteur sur son premier ballon! C’est peu dire que Johan Manzambi a eu un impact immédiat sur le jeu de la Nati, et surtout sur le résultat du match face à la Bosnie ce jeudi à Los Angeles. Alors que la Nati se cassait les dents sur la défense des Dragons, le Genevois de 20 ans l’a fracassée grâce à sa vista et à son sens du but. Le joyau ne s'est d'ailleurs pas arrêté là, puisqu'il a lancé Breel Embolo sur l'action du carton rouge et a inscrit le 3-0 lui-même.

«Il peut dribbler, mais aussi finir les actions», l’a félicité Murat Yakin, lequel va peut-être être amené à le titulariser mercredi contre le Qatar. Le sélectionneur estime toutefois que son manque de discipline tactique le fait passer pour l’instant derrière des joueurs comme Fabian Rieder et Michel Aebischer, plus «carrés» dans leur placement et dans leur travail défensif.

Et vous, qu’en pensez-vous?

Le résultat de la veille

(Et nous sommes fiers de vous)