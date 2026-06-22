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«Je me suis carrément endormi»
Zlatan Ibrahimovic se paie les Belges après leur match nul face à l'Iran

Zlatan Ibrahimovic se régale dans son rôle de consultant pour Fox Sports au Mondial 2026. Dimanche, il s'est moqué des Belges, auteurs d'un nul face à l'Iran.
Publié: il y a 51 minutes
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Zlatan Ibrahimovic a pris sa retraite il y a trois ans.
Photo: Getty Images
Blick Sport

Décidément, Zlatan Ibrahimovic a vite trouvé ses marques dans son rôle de consultant pour la chaîne Fox Sports, lors du Mondial 2026. L'ex-buteur suédois n'en finit pas de défrayer la chronique, enchaînant blague sur blague et se révélant très bon improvisateur.

Dimanche soir, il s'est payé les Belges, après leur deuxième match nul du tournoi: 0-0 face à l'Iran. Un match ennuyeux pour tout le monde et surtout pour Zlatan, qui l'a fait savoir: «J'ai failli m'endormir en première mi-temps. Et je me suis carrément endormi en seconde. Il n'y a rien à dire sur ce match», a analysé le Suédois sans langue de bois.

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De quoi provoquer quelques sourires sur le plateau, ainsi qu'en Belgique, où les suiveurs de l'équipe nationale rient jaune depuis le début du tournoi.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
2
3
4
2
Maroc
Maroc
2
1
4
3
Écosse
Écosse
2
0
3
4
Haïti
Haïti
2
-4
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
Equateur
2
-1
1
4
Curaçao
Curaçao
2
-6
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
2
4
4
2
Japon
Japon
2
4
4
3
Suède
Suède
2
0
3
4
Tunisie
Tunisie
2
-8
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
Egypte
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgique
Belgique
2
0
2
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
2
-2
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Cap Vert
Cap Vert
2
0
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
2
-4
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Norvège
Norvège
1
3
3
2
France
France
1
2
3
3
Sénégal
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0:0
2
3
4
2
Autriche
Autriche
0:0
2
2
4
3
Jordanie
Jordanie
1
-2
0
4
Algérie
Algérie
1
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
1
-2
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Croatie
Croatie
1
-2
0
Playoffs
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Iran
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