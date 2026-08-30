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Il n'est pas le bienvenu
Les Pays-Bas veulent organiser un sommet sur l'avenir sans Gianni Infantino

La Fédération néerlandaise appelle à un sommet mondial à Amsterdam pour réformer la FIFA d'ici 2027, dénonçant une concentration de pouvoir autour de Gianni Infantino et un manque de gouvernance transparente.
Publié: 13:36 heures
Gianni Infantino est dans la tourmente!
Photo: IMAGO/ANP

La Fédération néerlandaise (KNVB) a appelé dimanche à la tenue d'un sommet international à Amsterdam, sans Gianni Infantino, pour discuter d'une réforme profonde de la gouvernance de la FIFA.

Dans un communiqué, la KNVB affirme que l'instance mondiale a besoin «d'un nouveau leadership à partir de 2027», tout en soulignant qu'un changement de président ne suffira pas.

La fédération, qui avait soutenu le dirigeant haut-valaisan lors de sa dernière réélection en 2023, dit avoir fondé à l'époque son appui sur des engagements en matière de bonne gouvernance, de droits humains, de durabilité et de coopération internationale.

«Nous avons désormais atteint un point où notre confiance est perdue», écrit-elle, dénonçant une concentration excessive du pouvoir autour du président et une séparation insuffisante entre celui-ci et l'administration de la FIFA.

La KNVB estime que le processus entourant le projet FIFA Forward Enterprise, désormais retiré, a constitué un «tournant» dans sa relation avec Infantino. Elle appelle désormais à un débat plus large sur la structure même de la FIFA avant d'aborder la question de son futur dirigeant. «Il faut d'abord déterminer le type de FIFA dont le football international a besoin», souligne-t-elle.

Pour une organisation «forte et crédible»

La fédération plaide pour une organisation «forte et crédible», dotée d'une gouvernance renforcée, d'une transparence accrue et d'un contrôle indépendant. Elle souhaite que les droits humains, la durabilité et la lutte contre le racisme et les discriminations deviennent des éléments centraux des décisions de la FIFA, et que l'instance réinvestisse une part plus importante de ses revenus dans le développement du football mondial.

Pour lancer cette réflexion, la KNVB propose d'accueillir à Amsterdam un sommet réunissant fédérations nationales et confédérations de tous les continents. «En tant que membre fondateur de la FIFA, nous avons une responsabilité particulière», affirme-t-elle, disant vouloir agir «comme acteur à part entière de la communauté internationale du football».

La Fédération néerlandaise résume sa démarche en deux étapes: «d'abord définir la FIFA que nous voulons, puis identifier le leadership capable de la mettre en oeuvre».

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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