Kylian Mbappé et Erling Haaland s'affrontent vendredi dans un premier duel de superstars au Mondial 2026. La vedette des Bleus vise une troisième étoile, tandis que le Norvégien découvre la compétition.

AFP Agence France-Presse

Kylian Mbappé et Erling Haaland, deux des plus grands buteurs de la planète, ont rendez-vous lors du premier duel de superstars du Mondial 2026 à l'occasion du match France-Norvège, vendredi à Foxborough (21h).

Kylian Mbappé chasse aux records et à la 3e étoile

Arrivé aux États-Unis au terme d'un exercice au Real Madrid sans titre collectif et sous tension en coulisses, le capitaine de l'équipe de France est particulièrement revanchard et fermement résolu à aller de nouveau au bout avec les Bleus, comme en 2018, pour ramener un troisième titre au pays.

Quatre ans après avoir quitté l'édition 2022 au Qatar sur un incroyable triplé lors de la finale perdue face à l'Argentine de Lionel Messi, l'attaquant de 27 ans a maintenu ses standards stratosphériques avec deux doublés en deux matches, devenant par la même occasion le meilleur artificier des Bleus avec 60 réalisations, tout en intégrant le cercle très fermé des joueurs à au moins 100 sélections.

Le Mondial inspire Kylian Mbappé et le Français a tout mis en oeuvre pour ne pas rater sa compétition fétiche, celle qui l'a hissé au rang de vedette internationale. Quitte à négliger la fin de saison du Real, une fois les objectifs en Liga et en Ligue des champions évanouis, et à s'attirer les quolibets des supporteurs madrilènes.

Son mano a mano à distance avec Messi, nouveau détenteur du record de buts en phase finale (18), s'est mué en fil rouge du tournoi et Kylian Mbappé, qui n'a que deux unités de retard sur son glorieux aîné de 39 ans, ne compte nullement le laisser filer.

Désormais en position d'avant-centre après avoir évolué à droite en 2018 puis à gauche en 2022, l'ancien Parisien est resté la même redoutable machine à faire trembler les filets, bien décidé à continuer d'écrire l'histoire, même s'il se défend d'en faire une obsession.

«Ce n'est pas une chose à laquelle je pense pour l'instant. J'ai toujours marqué des buts en Coupe du monde. Moi, je pense seulement à aider mon équipe. Aider mon équipe, c'est marquer des buts et quand tu mets des buts, bien sûr que tu te rapproches de ce genre de sphère», a-t-il lâché lundi à l'issue du succès des Bleus contre l'Irak (3-0).

Erling Haaland dans un nouvel univers

Alors que Kylian Mbappé en est déjà à sa troisième Coupe du monde, le géant de Manchester City (1,95 m) y participe pour la première fois avec la Norvège. Le Cyborg de 25 ans n'a pourtant pas mis longtemps à faire parler la poudre. Lui aussi émarge à quatre buts en deux sorties et a également la garantie de poursuivre l'aventure en seizièmes de finale, quel que soit le résultat de la rencontre de vendredi.

«Marquer, c'est ma spécialité et je suis bon pour ça», a-t-il déclaré bravache après la victoire des Vikings face au Sénégal (3-2). Les chiffres ne peuvent que lui donner raison: avec un total faramineux de 59 buts en 52 apparitions, il domine de loin le classement des joueurs les plus prolifiques de son équipe nationale. Il a même réussi à atteindre la barre symbolique des 50 buts en seulement 46 sélections, un record de précocité dans l'histoire du football.

Tout comme Kylian Mbappé avec Madrid, Erling Haaland sort d'un exercice mitigé avec Manchester City. Vainqueurs de la Cup et de la Coupe de la Ligue, les Skyblues ont échoué dans la quête du titre de champion d'Angleterre et ont été éliminés dès les 8es de finale de la Ligue des champions par le Real, privé du capitaine de l'équipe de France, blessé.

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Le Mondial constitue donc une session de rattrapage bienvenue pour Erling Haaland, en même temps qu'une plongée dans un nouvel univers, la Norvège, absente d'un grand tournoi depuis l'Euro 2000, retrouvant la Coupe du monde après 28 ans d'absence. C'est sans doute la raison pour laquelle il semble faire peu de cas du rendez-vous contre la France, du moins publiquement.

«Honnêtement, je me moque un peu de ce match maintenant, a-t-il confié à Fox Sports. On a réussi à passer (ndlr: en seizièmes), ce qui est incroyable. Les Français vont probablement gagner contre nous. Ils vont sûrement gagner le tournoi.»