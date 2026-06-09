Neymar sera-t-il remis de sa blessure à temps?

Blessé au mollet depuis fin mai, Neymar poursuit sa rééducation à quelques jours de l'entrée en lice du Brésil face au Maroc. Les derniers examens médicaux se sont révélés encourageants.

Blick Sport

Le Brésil retient son souffle. Neymar pourra-t-il tenir son rang lors de la Coupe du monde? Sélectionné au bout du suspense, le numéro 10 auriverde a malgré tout rapidement inquiété en raison de son état physique. Blessé au mollet depuis fin mai, le joueur de Santos a entamé une course contre la montre afin d'être prêt pour le premier match, prévu face au Maroc le 13 juin à New York.

Ce lundi, la fédération brésilienne a donné des nouvelles de sa star. Et elles sont pour le moins rassurantes. «Neymar a passé une IRM lundi et les examens ont montré une évolution favorable de son traitement, conforme aux prévisions. Il suivra le programme de rééducation établi par la commission médicale de l’équipe nationale brésilienne», indique-t-elle dans un communiqué.

Neymar espère ramener la sixième étoile

De quoi laisser entrevoir une issue positive pour l'ancien joueur du FC Barcelone et du PSG, qui espère offrir à son pays sa sixième étoile. Neymar est d'ailleurs le meilleur buteur de l'histoire de la sélection avec 79 buts inscrits en 128 sélections.

Après avoir affronté le Maroc, la Seleção se rendra à Philadelphie pour défier Haïti (20 juin), du Fribourgeois Keeto Thermoncy, avant de jouer contre l'Écosse à Miami (25 juin).