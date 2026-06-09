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La Seleção donne des nouvelles
Neymar sera-t-il remis de sa blessure à temps?

Blessé au mollet depuis fin mai, Neymar poursuit sa rééducation à quelques jours de l'entrée en lice du Brésil face au Maroc. Les derniers examens médicaux se sont révélés encourageants.
Publié: 09:18 heures
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Bonne nouvelle pour Neymar!
Photo: FIFA via Getty Images
Blick Sport

Le Brésil retient son souffle. Neymar pourra-t-il tenir son rang lors de la Coupe du monde? Sélectionné au bout du suspense, le numéro 10 auriverde a malgré tout rapidement inquiété en raison de son état physique. Blessé au mollet depuis fin mai, le joueur de Santos a entamé une course contre la montre afin d'être prêt pour le premier match, prévu face au Maroc le 13 juin à New York.

Ce lundi, la fédération brésilienne a donné des nouvelles de sa star. Et elles sont pour le moins rassurantes. «Neymar a passé une IRM lundi et les examens ont montré une évolution favorable de son traitement, conforme aux prévisions. Il suivra le programme de rééducation établi par la commission médicale de l’équipe nationale brésilienne», indique-t-elle dans un communiqué.

Neymar espère ramener la sixième étoile

De quoi laisser entrevoir une issue positive pour l'ancien joueur du FC Barcelone et du PSG, qui espère offrir à son pays sa sixième étoile. Neymar est d'ailleurs le meilleur buteur de l'histoire de la sélection avec 79 buts inscrits en 128 sélections.

Après avoir affronté le Maroc, la Seleção se rendra à Philadelphie pour défier Haïti (20 juin), du Fribourgeois Keeto Thermoncy, avant de jouer contre l'Écosse à Miami (25 juin).

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
0
0
0
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
0
0
0
3
République de Corée
République de Corée
0
0
0
4
République Tchèque
République Tchèque
0
0
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
Qatar
0
0
0
4
Suisse
Suisse
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australie
Australie
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0
0
4
Turquie
Turquie
0
0
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
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1
France
France
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0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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