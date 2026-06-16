Le Sénégal s'adapte à un Mondial sous restrictions

Les Lions de la Teranga entament leur Mondial dans un contexte particulier. Les restrictions américaines compliquent fortement la venue de leurs supporters aux États-Unis.

Bastien Feller Journaliste Blick

L'Iran, Haïti, la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont un point commun: ils ne peuvent pas, ou peu, compter sur le soutien de leurs supporters lors de leurs matches de Coupe du monde aux États-Unis. En effet, l'accès au territoire leur a été rendu compliqué, pour ne pas dire très compliqué, par les règles migratoires strictes imposées par le gouvernement.

Mardi, au MetLife Stadium de New York, pour affronter la France, les Lions de la Teranga ne pourront de ce fait pas bénéficier du soutien habituel de leurs fans. «C’est une question politique et je préfère parler du rectangle vert», a réagi le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw. «J'aurais aimé avoir nos supporters qui nous poussent, qui nous aident à sortir la tête de l’eau durant les matches difficiles.»

Aller au Canada, ou pas?

Reste que, par chance, le Sénégal disputera ses deux premiers matches de la phase de groupes à New York, où vivent environ 20'000 des 30'000 expatriés sénégalais que comptent les États-Unis. De quoi normalement tout de même appercevoir dans les tribunes quelques maillots ou drapeaux de la sélection. «Le Sénégalais aime son pays, est patriote et vous verrez qu’il y en aura beaucoup au stade. On a une grosse communauté ici. Espérons que demain, on aura le public avec nous», lance Pape Thiaw.

Le gouvernement sénégalais a fait ce qu'il pouvait en distribuant 400 billets par match des Lions de la Teranga à des ressortissants déjà présents sur le territoire états-unien. De leur côté, les journalistes habitués à suivre la sélection lors des tournois internationaux ont également connu des difficultés pour entrer aux États-Unis. Certains ont certes reçu des visas, mais ceux-ci ne leur laissent le droit d'entrer qu'une seule fois aux USA.

Et puisque le troisième match de groupe face à l'Irak se jouera à Toronto, au Canada, les représentants des médias devront faire un choix: couvrir la rencontre et rentrer ensuite au pays si la sélection joue un seizième de finale sur place, ou alors ne pas traverser la frontière et espérer que le Sénégal poursuive son parcours sur le territoire américain. «Certains ont reçu un visa pour aller au Canada, mais pas pour les USA», souffle un journaliste croisé lors de l'entraînement de veille de match des Lions de la Teranga. «C'est triste de vivre ça lors d'une Coupe du monde.»