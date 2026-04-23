Un proche de Donald Trump conseille au président américain de faire remplacer l'Iran par l'Italie pour la prochaine Coupe du monde. Une idée également présentée à Gianni Infantino, président de la FIFA.

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Selon le Financial Times, un représentant proche du président des Etats-Unis Donald Trump a proposé à la FIFA de remplacer l'Iran par l'Italie lors de la prochaine Coupe du monde.

Paolo Zampolli, émissaire spécial du président américain pour les partenariats mondiaux, est à l'origine de cette folle proposition. «Je confirme avoir suggéré à Donald Trump et à Gianni Infantino que l’Italie remplace l’Iran à la Coupe du monde, a déclaré Paolo Zampolli au Financial Times. Je suis Italien de naissance et ce serait un rêve de voir la Nazionale dans un tournoi organisé aux États-Unis. Avec quatre titres, elle a le pedigree pour justifier sa présence.»

Apaiser les tensions entre Trump et Meloni

Cette initiative aurait pour but, en partie, d'apaiser les tensions entre Donald Trump et Giorgia Meloni, Première ministre de l'Italie. Les deux dirigeants s'étaient récemment pris le bec à propos de attaques du président américain contre le pape Léon XIV, en lien avec la guerre en Iran.

Pour l'instant, ni la FIFA, ni le président Donald Trump n'ont réagi. Côté iranien, les autorités ont affirmé leur intention de participer au tournoi. Gianni Infantino, lui, a récemment déclaré que le tournoi se déroulerait comme prévu, avec l'Iran.

Pour rappel, l'Italie avait pris la porte après sa défaite en finale des barrages, s'inclinant aux tirs au but face à la Bosnie-Herzégovine. L’Iran s'est, quant à lui, qualifié pour une quatrième Coupe du Monde consécutive.