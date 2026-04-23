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Football et politique
«J’ai suggéré à Donald Trump de remplacer l’Iran par l’Italie»

Un proche de Donald Trump conseille au président américain de faire remplacer l'Iran par l'Italie pour la prochaine Coupe du monde. Une idée également présentée à Gianni Infantino, président de la FIFA.
Publié: il y a 46 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 22 minutes
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Paolo Zampolli aimerait remplacer l'Iran par l'Italie au Mondial.
Photo: AFP
Blick Sport

Selon le Financial Times, un représentant proche du président des Etats-Unis Donald Trump a proposé à la FIFA de remplacer l'Iran par l'Italie lors de la prochaine Coupe du monde.

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Paolo Zampolli, émissaire spécial du président américain pour les partenariats mondiaux, est à l'origine de cette folle proposition. «Je confirme avoir suggéré à Donald Trump et à Gianni Infantino que l’Italie remplace l’Iran à la Coupe du monde, a déclaré Paolo Zampolli au Financial Times. Je suis Italien de naissance et ce serait un rêve de voir la Nazionale dans un tournoi organisé aux États-Unis. Avec quatre titres, elle a le pedigree pour justifier sa présence.»

Apaiser les tensions entre Trump et Meloni

Cette initiative aurait pour but, en partie, d'apaiser les tensions entre Donald Trump et Giorgia Meloni, Première ministre de l'Italie. Les deux dirigeants s'étaient récemment pris le bec à propos de attaques du président américain contre le pape Léon XIV, en lien avec la guerre en Iran.

Pour l'instant, ni la FIFA, ni le président Donald Trump n'ont réagi. Côté iranien, les autorités ont affirmé leur intention de participer au tournoi. Gianni Infantino, lui, a récemment déclaré que le tournoi se déroulerait comme prévu, avec l'Iran.

Pour rappel, l'Italie avait pris la porte après sa défaite en finale des barrages, s'inclinant aux tirs au but face à la Bosnie-Herzégovine. L’Iran s'est, quant à lui, qualifié pour une quatrième Coupe du Monde consécutive.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
0
0
0
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
0
0
0
3
République de Corée
République de Corée
0
0
0
4
République Tchèque
République Tchèque
0
0
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
Qatar
0
0
0
4
Suisse
Suisse
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australie
Australie
0
0
0
4
Turquie
Turquie
0
0
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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