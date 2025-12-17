Le Conseil de la FIFA a annoncé mercredi qu'il allait distribuer 727 millions de dollars aux équipes participant au Mondial l'été prochain. Le vainqueur empochera 50 millions.

La Fédération internationale de football (FIFA) va distribuer en tout 727 millions de dollars (environ 578 millions de francs) entre les 48 équipes qui disputent le Mondial 2026 aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, a-t-elle annoncé mercredi.

«Le Conseil de la FIFA, réuni en marge de la finale Intercontinentale Paris SG-Flamengo à Doha (Qatar), a approuvé une contribution financière record de millions de dollars», annonce la FIFA dans un communiqué. Elle évoque une augmentation de 50% par rapport au Mondial 2022 au Qatar, ce qui correspond aux 50% d'augmentation des équipes participantes, de 32 à 48.

Si chacune d'entre elle recevra 1,5 millions de dollars «pour couvrir ses frais de préparation», l'essentiel de la somme allouée par la FIFA, soit 655 millions de dollars, est consacré aux primes.

50 millions de dollars pour le vainqueur

Le vainqueur empochera 50 millions de dollars (environ 40 millions de francs), le finaliste 33 millions de dollars (environ 26 millions de francs), ainsi de suite de manière décroissante jusqu'aux 9 millions de dollars (environ 7 millions de francs) versés aux 12 équipes éliminées au premier tour.

En 2022, pour la Coupe du monde au Qatar, l'Argentine, couronnée, avait touché 42 millions de dollars et la France, finaliste, 30 millions de dollars. Les 16 équipes éliminées dès le premier tout avaient reçu 9 millions de dollars chacune.



