La FIFA créé une nouvelle catégorie de billets

La FIFA réagit en créant une nouvelle catégorie de billets, à des prix plus abordables. Sous certaines conditions.

Blick Sport

Après le tollé suscité par l'annonce du prix des billets (exorbitants) pour la prochaine Coupe du Monde, la FIFA a décidé de réagir. Une «nouvelle catégorie de billets» a été créé spécialement pour les supporters des équipes qualifiées. Ce afin de «rendre leur périple en Amérique du Nord plus abordable».

Ces billets coûteront 60 dollars, loin des prix annoncés au départ. Ce tarif sera fixe, «pour chacune des 104 rencontres de la compétition, y compris la finale», annonce la FIFA.

20 millions de demandes

Seuls les supporters originaires du pays des équipes qualifiées pour la compétition auront accès à ces billets-ci. «Chaque fédération définira elle-même ses critères d’éligibilité ainsi que sa procédure de demande», explique la FIFA dans un communiqué. Ces billets à 60 dollars représenteront 10% du contingent de chaque Fédération, un contingent équivalent à 8% de la capacité du stade.

L'organisation à but non lucratif qu'est la FIFA explique que cette annonce «intervient au cœur d'une vague d'intérêt sans précédent pour la Coupe du Monde 2026». Au total, près de 20 millions de demandes ont déjà été effectuées.