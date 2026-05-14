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Madonna, Shakira et BTS
Les têtes d'affiche du show de la finale enfin dévoilées

Madonna, Shakira et BTS enflammeront la finale du Mondial-2026 au MetLife Stadium le 19 juillet. Chris Martin de Coldplay dirigera ce spectacle inédit, une première dans l'histoire de la Coupe du monde.
Publié: 06:59 heures
|
Dernière mise à jour: 07:00 heures
Shakira fait partie de la tête d'affiche de la mi-temps pour la finale du Mondial.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Les chanteuses Madonna et Shakira et le groupe de k-pop BTS seront les têtes d'affiche du spectacle de mi-temps de la finale de la Coupe du monde de football 2026 aux Etats-Unis, ont annoncé jeudi les organisateurs.

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Chris Martin, du groupe Coldplay, sera le directeur artistique de ce spectacle, qui constitue une première pour une finale de Coupe du monde de football. Celle-ci est prévue le 19 juillet au MetLife Stadium d'East Rutherford, dans l'Etat du New Jersey (est).

Le Mondial 2026, le plus grand de l'histoire avec 48 équipes engagées, se déroule à partir du 11 juin aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, avait annoncé en mars qu'il comprendrait «le tout premier spectacle à la mi-temps d'une finale de la Coupe du monde de la FIFA».

Tradition du Super-Bowl

Cette initiative fait écho au spectacle organisé, avec Shakira en vedette, lors de la finale de la Copa América au Hard Rock Stadium de Miami l'an dernier. Elle renvoie également à la tradition de spectacle de prestige lors de la mi-temps du Super-Bowl, la finale du championnat de football américain.



Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
0
0
0
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
0
0
0
3
République de Corée
République de Corée
0
0
0
4
République Tchèque
République Tchèque
0
0
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
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1
Canada
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
Qatar
0
0
0
4
Suisse
Suisse
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
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1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
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3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
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1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australie
Australie
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0
0
4
Turquie
Turquie
0
0
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
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PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
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0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
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1
France
France
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0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
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0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
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1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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