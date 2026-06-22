Jérémy Doku a pu assister à la naissance de son premier fils, Praise, à Londres. Le Diable Rouge rejoindra la Belgique au Mondial dès mardi.

Blick Sport

«Bravo à Jérémy Doku et sa famille pour la naissance de leur premier fils, Praise», a écrit lundi soir le compte Instagram de la sélection nationale belge. La fin d'une longue polémique à laquelle se sont adonnés les médias du monde entier. Jérémy Doku devait-il quitter le Mondial pour accueillir son enfant? L'ailier belge a tranché.

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Pour se rendre à Londres et soutenir sa femme, Jérémy Doku était accompagné par un des docteurs de l'équipe, précisent les Diables Rouges. Gêné par un problème respiratoire depuis le début du tournoi, il avait déjà manqué la rencontre face à l'Iran (0-0). «Jérémy rejoindra l'équipe mardi soir à Seattle», conclut la Belgique. Il sera donc dans le groupe pour la rencontre face à la Nouvelle-Zélande.