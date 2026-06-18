Donnez-nous votre avis Que feriez-vous à la place de Murat Yakin face à la Bosnie?

L'équipe de Suisse affronte la Bosnie ce jeudi (21h, en direct sur Blick) avec l'obligation de faire un résultat. Selon vous, Murat Yakin doit-il changer quelque chose par rapport à son équipe alignée face au Qatar?