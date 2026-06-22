La Coupe du monde 2030 se déroulera dans six pays, c'est acté, mais le lieu de la finale n'est pas encore défini. Casablanca et Madrid semblent en pole position. Et selon vous, où devrait-elle avoir lieu?

Blick Sport

Les puristes du football regrettent que la finale de la Coupe du monde 2026 ait lieu dans un stade sans âme, dans la banlieue de New York, plutôt que dans un mythe, le très vénérable stade Azteca de Mexico. Pour 2030, la question du lieu de la finale se pose déjà et la FIFA joue pour l'heure la montre.

Ce «tournoi du centenaire» (la première édition de la Coupe du monde a eu lieu en 1930) se jouera dans six pays, ce fait est déjà acté. La FIFA a pris le prétexte des 100 ans du tournoi pour offrir quelques matches au début du tournoi à l'Amérique du Sud (Argentine, Uruguay, Paraguay) et communiquera largement sur ce beau symbole dans les quatre ans à venir.

Mais la vérité est que l'instance mondiale a surtout voulu impliquer l'Amérique du Sud pour l'éliminer de facto de 2034 et ainsi pouvoir ouvrir la voie à l'Arabie saoudite. L'essentiel du tournoi de 2030 se jouera cependant au Portugal, en Espagne et au Maroc.

Reste une question majeure: où se jouera la finale? Selon les dernières indiscrétions, le stade Santiago Bernabeu de Madrid et le stade Hassan II de Casablanca seraient les deux prétendants les plus sérieux. Quel est votre avis?

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