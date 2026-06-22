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Où aura lieu la finale en 2030?

La Coupe du monde 2030 se déroulera dans six pays, c'est acté, mais le lieu de la finale n'est pas encore défini. Casablanca et Madrid semblent en pole position. Et selon vous, où devrait-elle avoir lieu?
Publié: il y a 24 minutes
La finale de la Coupe du monde 2030 aura-t-elle lieu dans le Stade Santagio Bernabeu de Madrid?
Photo: Inter via Getty Images
Blick Sport

Les puristes du football regrettent que la finale de la Coupe du monde 2026 ait lieu dans un stade sans âme, dans la banlieue de New York, plutôt que dans un mythe, le très vénérable stade Azteca de Mexico. Pour 2030, la question du lieu de la finale se pose déjà et la FIFA joue pour l'heure la montre.

Ce «tournoi du centenaire» (la première édition de la Coupe du monde a eu lieu en 1930) se jouera dans six pays, ce fait est déjà acté. La FIFA a pris le prétexte des 100 ans du tournoi pour offrir quelques matches au début du tournoi à l'Amérique du Sud (Argentine, Uruguay, Paraguay) et communiquera largement sur ce beau symbole dans les quatre ans à venir.

Mais la vérité est que l'instance mondiale a surtout voulu impliquer l'Amérique du Sud pour l'éliminer de facto de 2034 et ainsi pouvoir ouvrir la voie à l'Arabie saoudite. L'essentiel du tournoi de 2030 se jouera cependant au Portugal, en Espagne et au Maroc.

Reste une question majeure: où se jouera la finale? Selon les dernières indiscrétions, le stade Santiago Bernabeu de Madrid et le stade Hassan II de Casablanca seraient les deux prétendants les plus sérieux. Quel est votre avis?

Le résultat de la veille

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
2
3
4
2
Maroc
Maroc
2
1
4
3
Écosse
Écosse
2
0
3
4
Haïti
Haïti
2
-4
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
Equateur
2
-1
1
4
Curaçao
Curaçao
2
-6
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
2
4
4
2
Japon
Japon
2
4
4
3
Suède
Suède
2
0
3
4
Tunisie
Tunisie
2
-8
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
1:0
2
1
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgique
Belgique
2
0
2
4
Egypte
Egypte
0:1
2
-1
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Cap Vert
Cap Vert
2
0
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
2
-4
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Norvège
Norvège
1
3
3
2
France
France
1
2
3
3
Sénégal
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
1
3
3
2
Autriche
Autriche
1
2
3
3
Jordanie
Jordanie
1
-2
0
4
Algérie
Algérie
1
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
1
-2
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Croatie
Croatie
1
-2
0
Playoffs
Mentionné dans cet article
Suisse (H)
Suisse (H)
Ouzbékistan
Ouzbékistan
Uruguay
Uruguay
Turquie
Turquie
Tunisie
Tunisie
Suède
Suède
Sénégal
Sénégal
République Tchèque
République Tchèque
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
République de Corée
République de Corée
Pays-Bas
Pays-Bas
Paraguay
Paraguay
Panama
Panama
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
Norvège
Norvège
Mexique
Mexique
Maroc
Maroc
Jordanie
Jordanie
Japon
Japon
Iran
Iran
Irak
Irak
Haïti
Haïti
Ghana
Ghana
Etats-Unis
Etats-Unis
Equateur
Equateur
Egypte
Egypte
Ecosse
Ecosse
Curaçao
Curaçao
Croatie
Croatie
Côte d'Ivoire
Côte d'Ivoire
Colombie
Colombie
Cap Vert
Cap Vert
Canada
Canada
Bosnie-Herzégovie
Bosnie-Herzégovie
Belgique
Belgique
Autriche
Autriche
Australie
Australie
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
Angleterre
Angleterre
Algèrie
Algèrie
Afrique du Sud
Afrique du Sud
Qatar
Qatar
Finlande
Finlande
Suède
Suède
Etats-Unis
Etats-Unis
Canada
Canada
Espagne
Espagne
Portugal
Portugal
Argentine
Argentine
Brésil
Brésil
Allemagne
Allemagne
France
France
Coupe du Monde 2026
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      Panama
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      Nouvelle-Zélande
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      Norvège
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      Côte d'Ivoire
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      Canada
      Canada
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      Bosnie-Herzégovie
      Belgique
      Belgique
      Autriche
      Autriche
      Australie
      Australie
      Arabie Saoudite
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      Finlande
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      Suède
      Etats-Unis
      Etats-Unis
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      Canada
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      Espagne
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      Portugal
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